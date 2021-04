Les législateurs britanniques déclarent que la Chine a traité le génocide des Ouïghours

LONDRES – Le parlement britannique a déclaré que la répression chinoise contre les musulmans ouïghours était un «génocide», dans une mesure qui devrait nuire aux relations entre les deux pays.

La Chambre des communes a adopté jeudi une motion non contraignante de tous les partis déclarant que les Ouïghours et d’autres minorités ethniques et religieuses de la région chinoise du Xinjiang sont victimes de «crimes contre l’humanité et de génocide».

Les députés conservateurs, travaillistes, libéraux démocrates, du Parti national écossais et du Parti unioniste démocratique se sont prononcés en faveur de la motion, qui appelle le gouvernement britannique à «remplir ses obligations en vertu de la Convention sur la prévention et la répression du génocide et de tous les instruments pertinents du droit international. pour y mettre fin.

Il note également que les États-Unis et le Canada ont déjà déclaré que le traitement des musulmans ouïghours par la Chine était un génocide. Bien que le gouvernement britannique ne soit pas obligé de répondre à la motion, son soutien montre la force du sentiment au Parlement britannique sur la question.

La Chine a rejeté à plusieurs reprises les informations faisant état de violations des droits de l’homme au Xinjiang. Des heures avant le débat, Pékin a cherché à saisir l’initiative contre la Grande-Bretagne en l’accusant de violations généralisées des droits de l’homme et de deux poids deux mesures en matière de racisme.

Le gouvernement britannique soutient que c’est aux seuls tribunaux internationaux de déclarer un génocide. Mais les partisans de la motion ont déclaré que le Parlement britannique devait prendre des mesures car la Chine n’a pas adhéré à la Cour pénale internationale (CPI) et ne permettra pas aux Nations Unies de mener une enquête appropriée dans la région.

«Le génocide des États gouvernementaux ne peut être déterminé que par un tribunal compétent. Tout accès à un tribunal est bloqué par la Chine », a déclaré le député conservateur Nusrat Ghani, qui a déposé la motion, à la Chambre des communes. «Notre gouvernement est menotté, paralysé par l’ONU. Nous devons reprendre le contrôle. Et nos routes pour déclarer le génocide ne peuvent pas être contrôlées par la Chine. »

Ghani est l’un des sept politiciens britanniques sanctionnés par la Chine en représailles à la décision du Royaume-Uni de se joindre à des alliés pour sanctionner des individus chinois liés à des violations des droits de l’homme au Xinjiang. Elle a également été un législateur clé derrière les efforts visant à introduire un soi-disant amendement sur le génocide dans le projet de loi britannique sur le commerce, visant à empêcher le Royaume-Uni de rechercher des accords commerciaux avec des pays réputés avoir commis un génocide.

S’exprimant lors du débat à la Chambre des communes, Ghani a déclaré que les sanctions britanniques contre les responsables chinois n’avaient pas fonctionné. Accusant le gouvernement chinois d’asservir les Ouïghours, l’ancien ministre a appelé le gouvernement à mettre sur liste noire les entreprises liées au Xinjiang «à moins qu’elles ne soient uniquement en mesure de fournir la preuve adéquate qu’elles sont exemptes d’esclavage».

Défendant le bilan du gouvernement britannique en matière de droits de l’homme, le ministre de l’Asie Nigel Adams a reconnu que les preuves de violations au Xinjiang étaient «abondantes», mais a insisté sur le fait que déterminer si une situation équivalait à un génocide relevait des tribunaux internationaux tels que la CPI. Le Royaume-Uni continuera à faire pression sur la Chine pour qu’elle accorde à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies un «accès sans restriction» au Xinjiang «sans plus tarder», a-t-il déclaré.

Stephen Kinnock, le ministre fantôme du Parti travailliste de l’opposition pour l’Asie et le Pacifique, a déclaré que le gouvernement devrait élargir ses sanctions afin qu’elles couvrent un plus grand nombre de responsables et d’entités chinoises responsables de graves violations des droits humains au Xinjiang.

