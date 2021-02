NatWest s’apprête à confirmer la liquidation d’Ulster Bank dans la République

La banque britannique NatWest devrait confirmer aujourd’hui qu’elle quitte le marché irlandais en mettant fin aux opérations d’Ulster Bank dans la République après plus de 160 ans.

Une décision est due à 7h du matin. Ulster Bank emploie 2 800 personnes ici et est le troisième plus grand prêteur de l’État.

Elle compte environ 1,9 million de clients particuliers et professionnels à travers 174 points de vente à travers l’île d’Irlande et une présence bancaire d’affaires dans chaque comté.

Elle compte 110 succursales en République d’Irlande.

Hier soir, il est apparu que Permanent TSB et AIB, dans lesquels le gouvernement détient une participation majoritaire, sont en bonne voie pour dire vendredi qu’ils sont en pourparlers pour acheter des parties du portefeuille de prêts de l’Ulster Bank en République alors que le prêteur britannique se prépare. pour confirmer sa sortie du marché, selon des sources.

Les pourparlers entre les deux banques et NatWest, conseillé par Goldman Sachs, se poursuivaient jeudi soir alors que le conseil d’administration de NatWest, la société mère d’Ulster Bank, pesait un plan de liquidation ordonnée de l’unité irlandaise.

Il est entendu qu’AIB, dirigée par le directeur général Colin Hunt, se penche en particulier sur le livre des entreprises et des moyennes entreprises d’Ulster Bank, pouvant s’élever à 4 milliards d’euros de prêts.

Permanent TSB (PTSB), dont Eamonn Crowley est PDG, encercle les petits prêts commerciaux de l’Ulster Bank et une partie de son portefeuille de prêts hypothécaires.

Un accord avec AIB, qui partage l’essentiel du marché des services bancaires aux entreprises avec la Bank of Ireland, ferait l’objet d’un examen attentif de la part des autorités de la concurrence. Pour sa part, le PTSB peut avoir besoin de capitaux supplémentaires, en fonction de la taille de la transaction.

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré jeudi au Dáil que le gouvernement envisageait la création d’une soi-disant troisième force bancaire, le ministre des Finances Paschal Donohoe «évaluant toutes les options» pour protéger les clients et minimiser les pertes d’emplois et éviter les licenciements forcés dans la mesure du possible, il a dit.

M. Varadkar a déclaré au porte-parole des finances du Sinn Féin, Pearse Doherty, qu ‘«une troisième force qui serait en mesure de concurrencer la Bank of Ireland et l’AIB, c’est quelque chose que je soutiens, quelque chose que le gouvernement soutient, et s’il est possible de développer une solution dans ce sens ».

Cela suggère qu’une opération de prêt important avec PTSB pourrait être envisagée.

Un porte-parole d’AIB appartenant à l’État à 71% et un porte-parole du PTSB, dans lequel les contribuables détiennent une participation de 75%, ont refusé de commenter. Une porte-parole de NatWest a également refusé de commenter.

L’europe-infos.fr a rapporté pour la première fois en septembre dernier que NatWest envisageait activement de mettre fin à l’Ulster Bank dans la République alors qu’elle se débat avec des problèmes persistants de faible rentabilité, de Covid-19 et de niveaux élevés de réserves de capital piégés dans l’entreprise.

Il a été rapporté mercredi soir qu’AIB et PTSB et d’autres, y compris le prêteur non bancaire Dilosk, étaient en pourparlers à des degrés divers sur l’acquisition potentielle de parties du portefeuille de l’Ulster Bank.

Les fonds d’investissement à l’étranger tels que Cerberus et Lone Star, qui ont été parmi les acheteurs les plus agressifs de prêts en difficulté en Irlande et en Europe ces dernières années, sont également connus pour faire partie du portefeuille de prêts de l’Ulster Bank.

M. Varadkar a souligné que «dans tous les scénarios, les dépôts et l’épargne des personnes sont entièrement protégés et peuvent être transférés vers une autre banque». Ulster Bank dispose d’un carnet de dépôts d’environ 22 milliards d’euros.

Ulster Bank emploie environ 2 800 personnes à travers l’État avec 88 succursales et plus d’un million de clients. Il est responsable de 20 pour cent de tous les prêts aux PME et détient une part de 15 pour cent du marché hypothécaire.

M. Doherty a déclaré que la possibilité pour un fonds d’investissement par emprunt comme Cerberus d’acquérir des prêts de l’Ulster Bank «serait un résultat inacceptable pour les propriétaires / emprunteurs … il faut l’éviter à tout prix».

Il a déclaré que l’État restait un acteur clé du secteur bancaire irlandais et que les banques du pilier «pourraient jouer un rôle de premier plan».