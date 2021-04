La Banque centrale était au courant, mais n’a pas agi sur un projet immobilier allemand de ponzi qui avait son «centre névralgique» en Irlande. La société impliquée s’est effondrée l’année dernière avec 1 800 victimes irlandaises faisant face à des pertes allant jusqu’à 108 millions d’euros, a été informé le Dáil.

Le porte-parole des finances du Sinn Féin, Pearse Doherty, a fait cette réclamation en mettant en évidence une enquête pour fraude menée par les autorités allemandes sur une société appelée Dolphin Trust et son directeur Charles Smethurst. L’entreprise a été rebaptisée German Property Group et devait environ 3 milliards d’euros à quelque 20 000 investisseurs à travers le monde lorsqu’elle s’est effondrée.

M. Doherty a affirmé que «l’échec de la réglementation de nature dramatique» était au cœur du scandale.

Il a déclaré que les investisseurs étaient des gens ordinaires, dont certains avaient investi des économies de 20 000 à 40 000 euros dans l’entreprise qui avait son «centre névralgique» à Cork. Les sociétés associées à Naas, Co Kildare, appartenaient en copropriété à M. Smethurst et à deux administrateurs irlandais.

Les billets de prêt ont été commercialisés et traités par une société appelée Wealth Options Trustees Ltd à partir de 2012, a-t-il déclaré.

Au cours de la période qui a suivi, les administrateurs ont reçu plus de 9 millions d’euros et ils se sont payés plus de 4 millions d’euros en 2018 lorsque le régime s’est effondré, a-t-il déclaré.

Dolphin Trust a déclaré aux investisseurs qu’il achèterait des bâtiments abandonnés en Allemagne, les transformerait en appartements de luxe et les vendrait à des acheteurs allemands avec des rendements d’intérêt élevés, a-t-il déclaré.

Mais l’argent des investisseurs «a été utilisé par le réalisateur et sa famille pour payer des fêtes, des défilés de mode, des articles de luxe et des loyers».

Un investisseur a examiné le numéro de folio de la propriété qui s’est avéré être une base de l’armée allemande, a-t-il déclaré.

M. Doherty a déclaré que la Banque centrale avait contacté Wealth Options en 2016 et lui avait demandé de fournir des détails sur les produits qu’elle vendait.

«En d’autres termes, la Banque centrale était consciente des risques dès 2016 – en fait, il a été signalé à l’époque – de ces produits à haut risque et non réglementés qui compromettaient les pensions et l’épargne des citoyens.»

Le Donegal TD a demandé pourquoi aucune mesure n’avait été prise et pourquoi la Banque centrale n’avait pas alerté les gens par un avis sur son site Web qu’il y avait un problème, alors qu’il avait été rapporté dans les médias irlandais.

«C’est même après cette période que les ventes de ces billets de prêt ont explosé. Au cœur de ce scandale se trouve l’échec de la réglementation de nature dramatique », a-t-il déclaré.

La Banque centrale réglementait les options de richesse et les courtiers qui vendaient les produits mais pas les produits eux-mêmes. «C’est le Far West du marché financier, sans shérif en vue. Et maintenant, nous avons 1 800 Irlandais qui risquent de ne pas récupérer leur pension ou leur épargne-vie », a-t-il déclaré.

M. Doherty a ajouté que des centaines de millions d’euros de pensions sont investis dans d’autres produits de bons de crédit à haut risque. Il a demandé quelles mesures le gouvernement allait entreprendre «pour mettre ce marché en lumière et ces produits sous une réglementation solide».

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré qu’il n’était «pas au courant de tous les faits, ni même de nombreux faits» dans l’affaire.

M. Varadkar, qui est ministre des entreprises, a exprimé sa sympathie pour les investisseurs en Irlande et dans toute l’Europe, qui ont perdu de l’argent.

Il a toutefois souligné que la Banque centrale, en tant que régulateur, était indépendante du gouvernement et qu’il ne lui était pas possible de répondre aux questions en son nom. «Mais je suis sûr que cela répondra aux questions en temps voulu», a-t-il déclaré. «J’informerai certainement le ministre des Finances que cette question a été soulevée ici au Dáil.»