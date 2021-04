Une enquête terroriste lancée après un coup de couteau mortel près de Paris

Mennen Soin Baume Energisant 2 en 1 Après-Rasage + Soin Visage Peaux Fatiguées Homme 100ml

Le baume énergisant de Mennen vous offre une action complète et adaptée en un seul geste : une action hydratante immédiate pour apaiser le feu du rasoir et une action énergisante et stimulante. Enrichi en caféine et en vitamine CG, c'est un véritable ''coup de fouet'' pour réveiller et tonifier votre peau.