Guide des divisions et factions du Parti national écossais

EDIMBOURG – En poste depuis 13 ans sans fin au pouvoir en vue, le Parti national écossais est plus proche que jamais d’atteindre le prix d’indépendance souhaité.

Pour la première fois, les sondages d’opinion indiquent systématiquement le soutien de la majorité à la séparation du pays du reste du Royaume-Uni. La dirigeante du SNP et Premier ministre écossais Nicola Sturgeon est extrêmement populaire, sa gestion de la pandémie de coronavirus bien considérée par rapport au gouvernement de Boris Johnson.

Les sondages d’opinion indiquent également une nette victoire du SNP aux élections de mai prochain au parlement écossais de Holyrood – qui, selon le parti, leur donnerait un mandat pour un deuxième référendum sur l’indépendance. Le gouvernement britannique n’est pas d’accord.

Malgré la position forte du parti, il reste divisé sur la stratégie, les personnalités et, parfois, la politique.

La secrétaire aux Finances écossaise Kate Forbes – parfois présentée comme un successeur potentiel de Sturgeon – a minimisé les scissions du parti, disant à POLITICO que le parti n’est pas aussi désunis qu’il est décrit dans les médias et que le débat est sain.

«En tant que personne impliquée dans mes sections locales et avec la base, je ne pense pas que le parti soit aussi désunis qu’il est souvent décrit ou présenté. Qu’il s’agisse de la date d’un autre référendum, de la nature d’une Écosse indépendante ou de domaines politiques décentralisés, le débat est bon », a-t-elle déclaré.

Avant la conférence annuelle du SNP, qui commence samedi, POLITICO traverse les divisions, les divergences d’opinion et le «débat» qui en sont venus à définir le parti sans doute aussi fortement que son objectif ultime d’indépendance.

Le timing est tout

Les discussions sur l’histoire du SNP se concentrent souvent sur deux traditions – celle des gradualistes et des fondamentalistes.

Dominant la direction du parti pendant des décennies, le premier est l’opinion selon laquelle l’indépendance de l’Écosse ne peut être gagnée que par des gains progressifs, en gagnant d’abord la confiance des Écossais et en prouvant que le pays peut se gouverner lui-même avant de faire pression pour une séparation complète des nationalistes britanniques souscrivant à la seconde opinion soutiennent que le parti devrait mettre l’accent sur l’indépendance et la pousser bruyamment et sans crainte.

Jamais la moindre des définitions, la plupart des élus du SNP soutiendraient qu’ils ne tombent facilement dans aucun des deux camps.

Mais néanmoins, dans le parti d’aujourd’hui, cette vieille ligne de division est représentée dans les batailles internes sur le calendrier d’un futur référendum – et que faire si Westminster dit non.

Le chef bruyant du SNP à Westminster, Ian Blackford, a allumé une allumette à certaines des tensions plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a déclaré au journal Sunday National qu’un deuxième référendum «devait» avoir lieu en 2021.

RÉFÉRENDUM D’INDÉPENDANCE ÉCOSSE POTENTIEL SONDAGE DES SONDAGES Pour plus de données de sondage de toute l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

L’appel a été vivement repoussé par des personnalités du parti, dont l’un a déclaré au Times que «ce ne sera pas Ian Blackford qui décidera de la date. Ce sera le premier ministre et le Cabinet.

Blackford est la figure la plus importante du SNP à avoir divergé de la position de la direction de Holyrood, qui s’est montrée plus prudente et peu engagée sur le calendrier de tout futur référendum après les élections en raison de la pandémie de coronavirus. Il représente une secte du nouveau fondamentalisme du SNP qui prône un engagement ferme en faveur d’un référendum l’année prochaine.

Sturgeon a exposé sa propre position jeudi, ni n’excluant la perspective d’un référendum 2021 ni approuvant l’idée, mais appelant plutôt à un vote dans la «première partie du prochain parlement écossais», qui devrait durer quatre ans.

Mais que faire si Westminster dit non?

Boris Johnson a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’accepterait pas un deuxième référendum sur l’indépendance. Dans sa courte fonction de premier ministre, il a déjà formellement rejeté l’idée et le numéro 10 a clairement indiqué qu’il ne considérait pas une victoire par aucune marge en mai prochain comme un mandat.

Les politiciens du SNP sont divisés sur la manière de réagir.

Sturgeon a toujours déclaré que l’Écosse devrait convenir d’un référendum dans les mêmes conditions que le vote de 2014, qui a été accordé par une ordonnance dite de l’article 30, une référence à une partie de la loi sur l’Écosse de 1998 qui, une fois déclenchée, permet à Holyrood d’adopter des lois en zones qui sont normalement définies par Westminster.

L’argument est que la position du gouvernement britannique de rejeter un autre transfert de pouvoirs n’est pas viable si le succès électoral du SNP se poursuit. Le secrétaire aux finances Forbes soutient ce point de vue, ajoutant que l’opposition du gouvernement à un référendum ne fait qu’augmenter le soutien à l’indépendance.

Forbes a déclaré: «Chaque fois qu’ils disent non, je suggère fortement qu’ils recrutent plus de personnes pour la cause de l’indépendance.

«Il n’est pas nécessaire de soutenir l’indépendance pour réaliser que pour le gouvernement britannique, continuer à dire non n’est pas viable. J’espère que le gouvernement britannique viendra le voir lui-même, car il ne rend pas service à sa propre cause pour le moment.

D’autres chiffres du SNP ne sont pas d’accord. Certains, y compris la députée d’Edimbourg Joanna Cherry, ont appelé à un test juridique des eaux en organisant un référendum même si Westminster ne transfère pas le pouvoir pour un.

Cherry a déclaré vendredi lors d’une conférence à une université galloise que le gouvernement écossais devrait présenter un «projet de loi soigneusement élaboré» pour un deuxième référendum à Holyrood en cas de majorité indépendantiste aux élections. Également QC, Cherry a déclaré que ce serait alors aux tribunaux de déterminer si un référendum légal pouvait avoir lieu.

Certains vont même plus loin. Angus MacNeil, un député des îles de l’Ouest, et Chris McEleny, un conseiller très populaire au sein du mouvement indépendantiste, ont appelé à un «plan B» plus radical.

SONDAGE ÉLECTORAL RÉGIONAL DES SONDAGES ÉCOSSE Pour plus de données de sondage de toute l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Les deux hommes ont fait valoir que si Westminster refusait d’envisager un deuxième référendum, les élections de mai prochain devraient plutôt devenir un mandataire – ce qui signifie qu’une victoire majoritaire du SNP serait un mandat pour ouvrir des négociations immédiates pour une Écosse indépendante. Ils ont affirmé qu’un débat sur le «plan B» lors de la conférence du parti avait été bloqué par un comité du SNP.

Sturgeon a déclaré que l’une ou l’autre voie alternative «ne porterait pas le poids juridique, politique et diplomatique nécessaire».

Le spectre d’Alex Salmond

L’ancien Premier ministre Alex Salmond conserve une présence éléphantine dans le parti, bien qu’il n’ait occupé aucun poste élu depuis la perte de son siège en 2017.

Faisant l’objet d’une enquête du gouvernement écossais sur les inconduites sexuelles en 2018, Salmond a contesté l’enquête interne du gouvernement et a poursuivi un contrôle judiciaire. L’examen a révélé que l’enquête menée contre lui – par le gouvernement qu’il dirigeait auparavant – était illégale et entachée de partialité.

Après que Salmond a également été acquitté de toutes les infractions lors d’un procès pénal plus tôt cette année, une enquête Holyrood examine actuellement la mauvaise gestion par le gouvernement écossais de l’enquête initiale.

L’affaire a endommagé les relations entre Sturgeon et Salmond – autrefois alliés et amis proches en tant que premier ministre et vice-premier ministre – d’une manière très publique.

Salmond a encore beaucoup d’alliés dans le groupe. Certains, comme Cherry, ont constitué une base de soutien et ont parfois été publiquement en désaccord avec le leadership actuel en matière de planification de la stratégie et de l’indépendance.

D’autres sont beaucoup moins délicats. Le député de East Lothian, Kenny MacAskill, ancien secrétaire à la justice du gouvernement écossais sous Salmond, a vivement critiqué Sturgeon et la direction du parti à plusieurs reprises.

En septembre, MacAskill est allé jusqu’à demander la suspension du PDG du SNP, Peter Murrell, pour des messages WhatsApp qu’il avait envoyés lors de l’enquête du gouvernement écossais sur Salmond.

En plus de son rôle puissant au sein des structures internes du parti, Murrell est également marié à Sturgeon. Il doit témoigner oralement lors de l’enquête Salmond de Holyrood le mois prochain.

Quelle est – et qui – est la prochaine?

Il y a eu quelques scissions mineures du SNP l’année dernière.

Deux nouveaux partis indépendantistes se sont enregistrés auprès de la commission électorale avant l’élection de mai, d’anciens membres du SNP et d’anciens politiciens se joignant à l’Action for Independence Party ou au Independence for Scotland Party.

D’autres divisions physiques sont peu probables – même les détracteurs du SNP de la direction actuelle reconnaissent qu’une plus grande division pourrait potentiellement nuire au fort sondage dont bénéficie actuellement un vote Oui.

Les critiques et les partisans commencent plutôt à envisager la perspective potentielle d’une course à la direction.

Bien que Sturgeon ait servi six ans en tant que premier ministre et ait indiqué qu’elle purgerait au moins un autre mandat si elle était réélue, une enquête est actuellement en cours pour savoir si elle a enfreint le code ministériel lors de l’enquête de son gouvernement sur Salmond.

Elle a déclaré jeudi à la BBC qu’elle était «satisfaite» de sa conduite et des décisions qu’elle avait prises, refusant de dire si elle démissionnerait si l’enquête se prononçait contre elle.

Sturgeon pourrait également subir des pressions si la stratégie visant à forcer la concession d’un référendum de Westminster échoue après les élections.

La députée Joanna Cherry, qui a augmenté son profil via une affaire judiciaire sur le Brexit l’année dernière, attend dans les coulisses tout concours potentiel et envisagerait une candidature à la direction à un moment donné. Plus tôt cette année, elle a perdu une tentative d’échanger un siège à Westminster contre un siège à Holyrood lorsque le parti a changé les règles de sélection.

Cerise revendiqué les règles ont été secrètement modifiées dans le but «d’entraver» sa candidature, qui rivalisait directement avec Angus Robertson, un allié de Sturgeon et également considéré comme un successeur potentiel.

Parmi les autres candidats potentiels parfois mentionnés figurent la secrétaire à la justice de Holyrood, Humza Yousaf, la jeune députée de gauche Mhairi Black et la secrétaire aux finances Kate Forbes, bien qu’elle ait déclaré à POLITICO dans une interview qu’elle ne voulait pas de l’emploi.

La seule certitude dans toute future course à la direction est qu’il est peu probable qu’elle se déroule aussi bien qu’en 2014 – lorsque les clés du poste sont passées de Salmond à Sturgeon sans défi.