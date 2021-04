Biden reconnaît le génocide arménien

«Au fil des décennies, les immigrants arméniens ont enrichi les États-Unis d’innombrables façons, mais ils n’ont jamais oublié l’histoire tragique qui a amené tant de leurs ancêtres sur nos côtes. Nous honorons leur histoire. Nous voyons cette douleur. Nous affirmons l’histoire. Nous ne faisons pas cela pour blâmer mais pour nous assurer que ce qui s’est passé ne se répète jamais. »

Pendant des décennies, les législateurs du Congrès ont été disposés à reconnaître le génocide, mais les présidents en exercice ne l’ont pas historiquement fait. Dans une déclaration pour marquer le jour du souvenir l’année dernière, Biden a déclaré qu’il était «fier» de son rôle au Sénat pour reconnaître le génocide arménien et de son approbation des résolutions de 2019 dans les deux chambres du Congrès qui faisaient de même.

Les États-Unis font désormais partie d’un groupe de 30 pays qui ont reconnu le génocide arménien, selon l’Institut national arménien. Bien que la Turquie reconnaisse «l’expérience tragique» des Arméniens, elle maintient que le nombre de ceux qui sont morts entre 1915 et 1923 est exagéré et nie la qualification des événements de génocide.

La déclaration en grande partie symbolique fait suite à un appel téléphonique vendredi entre Biden et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Lors de la lecture de leur premier appel, ni la Maison Blanche ni Ankara n’ont dit si Biden avait directement abordé son plan de reconnaissance du génocide arménien. Biden a cependant dit à Erdogan qu’il avait l’intention de reconnaître le génocide, a rapporté l’Associated Press, citant une personne familière avec la conversation.

Ces dernières semaines, les législateurs ont de plus en plus exprimé leur désir de voir Biden franchir cette étape. Mercredi, plus de 100 représentants ont appelé Biden à « reconnaître clairement et directement le génocide arménien ». Le mois dernier, 38 sénateurs ont signé une lettre qui a également exhorté Biden à classer les événements comme génocide.

«Le silence honteux du gouvernement des États-Unis sur le fait historique du génocide arménien dure depuis trop longtemps et il doit prendre fin. Nous vous exhortons à respecter vos engagements et à dire la vérité». les législateurs de la Chambre ont écrit dans une lettre au président .

Les anciens présidents américains en exercice ont dansé autour de la question, ne voulant pas perturber les relations entre les alliés de l’OTAN. Erdogan a été catégorique en ne faisant pas référence aux événements de la Première Guerre mondiale comme du génocide, et en 2019, le porte-parole d’Erdogan, Fahrettin Altun, a déclaré qu’une telle reconnaissance « mettre en danger l’avenir de [U.S.-Turkish] relations bilatérales . » En 2014, le président turc a qualifié les événements de «inhumains».

« Les déclarations qui n’ont pas de force juridique n’auront aucun avantage, mais elles porteront atteinte aux liens. Si les États-Unis veulent aggraver leurs relations, la décision leur appartient », a déclaré mardi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu à la chaîne de télévision Haberturk. selon Reuters .

«Les mensonges ne déforment pas seulement l’histoire, ils coûtent également des vies innocentes», a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères a tweeté samedi. « Nous n’avons pas oublié et n’oublierons jamais nos collègues martyrisés par la terreur arménienne! »

Varuzhan Nersesyan, l’ambassadeur arménien aux États-Unis, a salué la décision de Biden sur CNN samedi matin, affirmant que cela aidera à prévenir de futurs génocides.

«Cela signifie la fin de la longue histoire du déni. Cela signifie pour moi que les États-Unis sont du côté de la justice, des droits de l’homme, et que cela signifie pour moi, en personne, que la justice prévaudra et que l’humanité prévaudra », a déclaré Nersesyan.

En tant que candidat à la présidentielle, Barack Obama s’est engagé à reconnaître le génocide arménien s’il était élu, bien que son administration ne l’ait finalement pas fait – une décision de son ambassadeur à l’ONU. a finalement exprimé des remords pour en 2018 .

Le président Donald Trump a refusé de classer le génocide arménien en tant que tel, bien que les deux chambres du Congrès aient adopté à une écrasante majorité des résolutions pour le faire en 2019. Au lieu de cela, Trump l’a qualifié de «l’une des pires atrocités de masse du 20e siècle».

En 1981, le président Ronald Reagan a fait référence au «génocide des Arméniens» dans une déclaration à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

Ben Leonard a contribué à ce rapport.