Coronavirus: Cinq autres décès et 461 nouveaux cas signalés alors qu’un quart des adultes reçoivent le premier vaccin

Il y a eu cinq autres décès et 461 nouveaux cas de Covid-19 signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) samedi.

Un quart des adultes éligibles dans l’État ont maintenant reçu leur première dose du vaccin Covid-19. Le déploiement du vaccin a atteint un nouveau record jeudi lorsque 41 337 doses supplémentaires du vaccin ont été administrées.

« Le plus grand jour à ce jour dans le déploiement de #CovidVaccine hier avec 41 500 doses distribuées », a tweeté le Taoiseach.

Cela représente plus de l’équivalent de 1% de la population adulte de 3,8 millions de personnes recevant une dose en une seule journée.

Micheál Martin a déclaré que 25% des adultes éligibles avaient jusqu’à présent reçu leur première dose (948 000) tandis que 10% étaient entièrement vaccinés avec deux doses (381 000).

Le nombre de vaccins administrés n’a cessé d’augmenter au cours de la semaine, passant de 11 028 lundi, 21 478 mardi et 34 863 mercredi et 41 337 jeudi.

«Les vaccins, les vaccinateurs et les volontaires font une réelle différence», a tweeté M. Martin.

Les derniers chiffres publiés par Nphet portent le nombre total de personnes décédées avec Covid-19 à 4.872 et le nombre total de cas à ce jour est de 246.204. La moyenne mobile sur cinq jours des cas quotidiens de Covid est de 460. Parmi les cas notifiés samedi, 75 pour cent ont moins de 45 ans avec un âge médian de 28 ans.

Le nombre de patients atteints de Covid-19 à l’hôpital est tombé à 162, dont 46 en unité de soins intensifs, selon les chiffres. Il y a eu neuf hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures. C’est le nombre le plus bas à l’hôpital avec Covid-19 depuis le 8 octobre de l’année dernière.

Commentant les chiffres d’hospitalisation, le chef HSE Paul Reid a déclaré qu’il était «important que nous continuions cette double approche et que nous pourrons tous bientôt revenir à une grande partie de ce que nous apprécions».

Ailleurs, il y a eu un autre décès d’un patient qui avait déjà été testé positif pour Covid-19 en Irlande du Nord. 80 autres personnes ont été testées positives pour le virus au cours de la dernière période de rapport de 24 heures. Samedi matin, il y avait 64 patients confirmés de Covid-19 à l’hôpital, dont six en réanimation.

Approvisionnement en vaccins

Le programme de vaccination a également été renforcé hier soir avec des nouvelles d’une amélioration de l’approvisionnement du vaccin AstraZeneca. L’État devrait recevoir la semaine prochaine une importante livraison de 165 000 vaccins AstraZeneca, qui avait été reportée au mois de mai.

AstraZeneca prévoit désormais d’atteindre son objectif de livraison en Europe de 20 millions de doses ce mois-ci et de 70 millions au deuxième trimestre, l’Irlande recevant une part au prorata d’environ 1 pour cent.

Le Health Service Executive, qui s’est plaint des changements répétés du calendrier de livraison de l’entreprise, a déclaré hier soir qu’il était «plus optimiste que nous» de l’arrivée de fournitures la semaine prochaine.

Le dernier changement dans le plan d’approvisionnement du vaccin AstraZeneca a été rendu possible après que l’Agence européenne des médicaments a autorisé la fabrication de son vaccin dans une usine en Asie.

L’Agence européenne des médicaments a réitéré que les avantages du vaccin d’AstraZeneca l’emportent sur tous les risques, dans le cadre d’un guide détaillé sur les caillots sanguins rares pour aider les pays individuels à déterminer l’utilisation du vaccin.

Samedi, le HSE a ouvert ses carnets de vaccination en ligne pour les 63 ans, qui se verront proposer les doses d’AstraZeneca. Plus de 170000 personnes se sont inscrites depuis la mise en ligne du portail la semaine dernière.

L’injection d’AstraZeneca a été limitée dans l’État aux personnes âgées de plus de 60 ans en raison de rapports faisant état de rares caillots sanguins liés au vaccin.

Johnson et Johnson

Le Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) envisage d’élargir son utilisation dans la population. .

Le gouvernement s’attend à ce que la Niac autorise également l’utilisation du vaccin à dose unique Johnson et Johnson la semaine prochaine, ouvrant la voie à une nouvelle accélération du programme. Des sources ont été encouragées par la décision de l’Allemagne de ne pas imposer de limites à l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson, tandis que la nuit dernière, la Food and Drug Administration des États-Unis et les Centers for Disease Control and Prevention ont décidé que l’utilisation du vaccin devrait reprendre après un 10 – pause d’un jour.

M. Reid a déclaré que si le vaccin Johnson & Johnson était approuvé, le HSE commencerait à administrer les vaccins la semaine prochaine. Il a déclaré que l’organisation disposerait de 40 000 doses du vaccin à dose unique d’ici la semaine prochaine.

M. Martin a déclaré que l’approbation d’utiliser le vaccin Johnson & Johnson de la Niac «ferait vraiment progresser le programme» de vaccinations.

Le gouvernement craint qu’une décision restrictive n’atteigne le soutien du public au programme de vaccination et nuise à l’effort plus large de suppression du virus.

Réouverture

Pendant ce temps, l’élan continue de croître en faveur de la réouverture de la vie économique et sociale et les responsables travaillent sur des options que les ministres devraient examiner la semaine prochaine. Il y a eu un soulagement significatif parmi les ministres face aux perspectives globalement positives présentées par le médecin-chef Tony Holohan après son retour aux fonctions de première ligne cette semaine, selon des sources.

On s’attend à ce que le gouvernement dévoile les mesures de réouverture jeudi ou vendredi prochain, après une réunion spéciale du Cabinet.

Lundi apportera plusieurs changements dans les restrictions de Covid, y compris que l’entraînement extérieur sans contact des mineurs peut recommencer par groupes de 15 ou moins. De nombreuses installations sportives de plein air peuvent rouvrir, telles que des terrains, des terrains de golf et des courts de tennis. Pendant que la réouverture des zoos, les fermes pour animaux de compagnie ouvertes et les sites patrimoniaux seront autorisés. La participation maximale aux funérailles passera à 25.