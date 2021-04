«  Les sautes d’humeur extrêmes de ma copine ruinent notre relation  »

Cher Roe,

Je commence à trouver ma petite amie de longue date épuisant émotionnellement. Sa nature est d’avoir des fluctuations émotionnelles extrêmes alors que ma nature est d’être calme et moins excitable. Je ne sais pas si cela a toujours été le cas et je ne l’ai remarqué qu’au milieu de la pandémie ou si c’était toujours répandu mais moins perceptible en raison des distractions que la vie ordinaire a à offrir.

Nous avons récemment passé du temps à part à cause des restrictions et elle ne me manque pas autant que je le pensais, ce qui a en partie suscité mon inquiétude. Je commence à remettre en question notre relation car j’ai l’impression que cela ne fera que descendre en spirale et deviendra encore plus épuisant, ayant un impact négatif sur ma propre santé mentale et mon bien-être émotionnel.