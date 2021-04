«  L’extérieur est le thème de l’été  », déclare Taoiseach lors de la réouverture

Taoiseach Micheál Martin a déclaré que «le plein air est le thème de l’été» lorsqu’il s’agit de la réouverture prévue du pays.

Le gouvernement annoncera cette semaine les secteurs susceptibles de rouvrir au cours des mois de mai, juin et juillet.

Il a déclaré que pour le mois de mai, le Cabinet envisagera la réouverture des commerces de détail, des coiffeurs et des services religieux.

«Ce que nous avons dit que nous ferions le mois dernier pour avril, nous l’avons fait, et nous pouvons voir le dernier épisode de celui de lundi avec le sport des mineurs revenant en termes d’entraînement sans contact pour les moins de 18 ans. J’aimerais voir les plus de 18 ans (CV), nous allons l’examiner pour mai parce que je suis très préoccupé par le bien-être mental, l’importance de sortir et de suivre une formation.

«Ce thème extérieur est essentiel car nous savons que l’extérieur est moins nocif dans le contexte de la propagation de ce virus que l’intérieur.»

Interrogé sur The Week in Politics de RTE sur l’hospitalité intérieure, M. Martin a déclaré comprendre que les moyens de subsistance sont en jeu dans le secteur.

«Mais ce que j’ai dit au début, c’est tout ce que nous ouvrons maintenant que nous voulons garder ouvert. Nous voulons mettre fin à cet arrêt et commencer. La stratégie fonctionne en termes de contrôle du virus, et cela doit être reconnu. »

«Pour l’été, je pense que le plein air doit être le thème.»

Lundi apportera plusieurs changements dans les restrictions de Covid, y compris que l’entraînement en plein air sans contact des mineurs peut recommencer par groupes de 15 ou moins. De nombreuses installations sportives de plein air peuvent rouvrir, telles que des terrains, des terrains de golf et des courts de tennis, tandis que la réouverture des zoos, des fermes pour animaux de compagnie et des sites patrimoniaux sera autorisée. La participation maximale aux funérailles passera à 25.

Vaccins

On s’attend à ce que le Comité consultatif national d’immunisation (Niac) prenne une décision cette semaine sur l’utilisation du vaccin Johnson et Johnson au milieu des inquiétudes concernant les caillots sanguins rares.

«Johnson and Johnson est un vaccin très important pour le deuxième trimestre. Nous avions un principe dès le début de cette pandémie selon lequel la politique ne ferait pas partie de la science ou ne l’emporterait pas sur la science, mais il est intéressant de noter que les États-Unis ont maintenant rendu leur jugement en termes de FDA en ce qui concerne Johnson et Johnson. vaccin. Niac peut désormais bénéficier de cette opinion éclairée des États-Unis. Il ne fait aucun doute que le vaccin Johnson and Johnson est important, avec 600 000 vaccins à la fin du mois de juin », a déclaré M. Martin.

Le Taoiseach a déclaré que le HSE avait administré 177 500 vaccins la semaine dernière et que l’objectif était de les administrer la semaine prochaine. Le gouvernement espère également une livraison de 160 000 doses d’Astrazeneca vers la fin de la semaine prochaine.

«Mai et juin seront sans aucun doute des mois de forte vaccination. L’offre à venir en mai pour le moment sera bien supérieure à un million. La seule chose qui nous a retenus a été la perturbation des délais de livraison. »

M. Martin s’inscrira pour sa dose de Covid-19 la semaine prochaine et il recevra le vaccin AstraZeneca.

«J’ai hâte de le faire et de recevoir ce vaccin chaque fois que la date arrive. Les preuves sont solides, tant pour AstraZeneca que pour Johnson et Johnson, que les avantages l’emportent sur les risques. »

Le dimanche, l’enregistrement des vaccins a été ouvert en ligne pour les personnes âgées de 62 ans sur vaccine.hse.ie qui peuvent recevoir le vaccin AstraZeneca, qui a été limité aux plus de 60 ans en raison de rares problèmes de caillots sanguins chez les plus jeunes.

Les derniers chiffres de vaccination montrent qu’environ un quart de la population adulte éligible a reçu une première dose. Il y a eu 42 756 doses administrées vendredi. Il y a eu 966 611 premières doses administrées et 393 310 secondes doses administrées vendredi.

Voyage

Le Taoiseach a également déclaré que l’Irlande se joindrait à l’Europe en termes de certificat vert pour les voyages.

«Nous ferons partie de cette approche de l’Union européenne. Il y a un aspect technologique sur lequel nous travaillons déjà pour être interopérable avec le système européen, nous nous en rapprochons. D’ici juillet, il y aura une vaccination importante dans toute l’Europe, donc nos positions changeront en termes de conseils aux voyageurs. Je ne pense pas que nous puissions la sceller à jamais de l’Irlande. Nous ne pouvons tout simplement pas. Nous sommes une île interconnectée, une île mondiale, en termes d’économie, de société et de population. »

Il a également indiqué que l’Inde sera ajoutée à la liste de quarantaine au début de cette semaine. Le médecin-chef Tony Holohan a écrit ce week-end au ministre de la Santé à propos de l’Inde et d’un certain nombre d’autres pays. Le ministre de la Santé Stephen Donnelly consultera le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney avant qu’une décision ne soit prise au début de cette semaine.

Le nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 a légèrement augmenté depuis samedi, qui était le niveau le plus bas depuis octobre.

Dimanche, 174 personnes étaient hospitalisées et 45 personnes en réanimation. Samedi, il y avait 162 personnes à l’hôpital et 46 en unité de soins intensifs avec Covid-19.

Les derniers chiffres de vaccination montrent qu’environ un quart de la population adulte éligible a reçu une première dose. Il y a eu 42 756 doses administrées vendredi. Il y a eu 966 611 premières doses administrées et 393 310 secondes doses administrées vendredi.