Von der Leyen s’adresse à Sofagate: «  C’est arrivé parce que je suis une femme  »

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a accusé lundi le sexisme de son bannissement sur un canapé lors d’une réunion avec le président turc et Charles Michel, son homologue du Conseil européen.

« C’est arrivé », a-t-elle dit, « parce que je suis une femme. »

C’était un commentaire inhabituellement tranchant de la part de von der Leyen aux manières normalement douces, alors qu’elle offrait ses commentaires publics les plus approfondis sur la situation depuis qu’elle s’est produite au début du mois.

S’exprimant devant les législateurs du Parlement européen, Mme von der Leyen a déclaré qu’elle «ne trouvait aucune justification» dans les traités européens expliquant pourquoi elle avait été reléguée dans un canapé voisin tandis que le président turc Recep Tayyip Erdoğan et Michel étaient assis dans des fauteuils majestueux.

« Est-ce que cela se serait produit si j’avais porté un costume et une cravate? » a-t-elle demandé, soulignant également qu’elle «ne voyait pas de pénurie de chaises» lors des précédentes réunions des principaux dirigeants de l’UE avec Erdoğan.

La controverse a éclaté après la mise en ligne d’un clip d’un von der Leyen confus disant « Ähm ... » alors que Michel prenait place à côté d’Erdoğan devant le drapeau de l’UE, alors qu’elle restait debout à proximité, les bras tendus.

Pour la première fois, von der Leyen a expliqué lundi ce qu’elle ressentait sur le moment, adressant ses commentaires en particulier aux «femmes membres de cette maison».

«Je suis sûre que vous savez exactement ce que je ressentais», dit-elle. «Je me suis sentie blessée et je me suis sentie seule, en tant que femme et en tant qu’Européenne.»

Les trois dirigeants étaient à Ankara pour discuter de la manière de reprendre la coordination avec la Turquie sur des questions vitales comme la migration et l’élargissement de leur union douanière. Mais la réunion a été largement éclipsée par l’incident désormais surnommé «Sofagate».

« Il ne s’agit pas de disposition des sièges ou de protocole », a déclaré von der Leyen. «Cela va au cœur de qui étaient, cela va aux valeurs défendues par notre syndicat et cela montre jusqu’où nous devons encore aller avant que les femmes soient traitées comme des égales.»

Von der Leyen a déclaré aux députés qu’elle s’attendait à être traitée comme «la présidente de la Commission européenne» lors de son voyage.

Le ton sombre de Von der Leyen contrastait avec les propos de Michel, qui s’est également adressé aux eurodéputés lundi soir.

Dans un discours relativement optimiste, Michel a réitéré ses excuses précédentes pour l’incident, affirmant qu’il «saisirait l’occasion» de la discussion Sofagate pour pousser les pays de l’UE à progresser sur les questions d’égalité des sexes, comme la directive sur les femmes à bord et la transparence des salaires. Il a également promis d’examiner une proposition antérieure visant à organiser des réunions du Conseil sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Certaines eurodéputées présentes dans la salle plénière ont déclaré que le discours de von der Leyen les avait marquées.

Assita Kanko, une eurodéputée belge des conservateurs et réformistes européens, l’a qualifiée d ‘«impressionnante».

«Je suis très émue par ce que von der Leyen a dit, car elle ose montrer ce qu’elle ressent, et valide donc ce que tant de femmes ressentent chaque jour dans leur position de leadership ou leur parcours», a-t-elle déclaré.

«Nous avons tous été président von der Leyen à un moment donné de notre vie et de notre carrière», a ajouté Kanko.