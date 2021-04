La marine américaine tire des coups de semonce sur des canonnières iraniennes dans le golfe Persique

Lundi vers 20 heures, trois vedettes rapides de l’IRGCN armées se sont rapidement approchées du patrouilleur côtier USS Firebolt et du garde-côte Baranof à une « distance inutilement rapprochée avec une intention inconnue, se rapprochant à 68 mètres des navires », a déclaré la marine.

Les navires américains menaient des opérations de routine dans les eaux internationales au moment de l’incident, a indiqué la marine.

Les équipages américains ont émis plusieurs avertissements aux bateaux de l’IRGCN via la radio et d’autres appareils, mais les navires ont poursuivi leurs manœuvres, a déclaré la marine. L’équipage du Firebolt a alors tiré des coups de semonce et les navires iraniens se sont éloignés.

C’est la première fois que la marine américaine tire sur des navires iraniens depuis près de quatre ans.

« Les actions de l’IRGCN ont augmenté le risque d’erreurs de calcul et / ou de collision » et « n’étaient pas conformes » aux règles internationales régissant les opérations maritimes, a déclaré la marine.

« Les forces navales américaines continuent de rester vigilantes et sont entraînées à agir de manière professionnelle, tandis que nos commandants conservent le droit inhérent d’agir en légitime défense », a déclaré la marine.