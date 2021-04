Les 100 premiers jours de politique étrangère de Biden sont entravés par les 100 derniers de Trump

Alors que Biden marque ses 100 premiers jours en tant que président plus tard cette semaine, certains de ses objectifs de politique étrangère se révèlent plus difficiles à atteindre en partie en raison des mesures prises par Trump, dont beaucoup ont eu lieu dans les derniers jours de l’administration sortante. En conséquence, Trump a réussi à entraver le nouveau président sur plusieurs fronts, de la politique cubaine aux admissions de réfugiés aux négociations avec l’Iran.

Trump n’est pas le premier président à essayer de cimenter son héritage avec une vague d’actions de dernière minute. Pourtant, lorsqu’un président tente de menotter son successeur, cela peut alimenter l’idée que la politique étrangère américaine est intrinsèquement instable, ce qui nuit à la réputation mondiale de l’Amérique à long terme, affirment d’anciens responsables et analystes américains.

« Cette instabilité perçue ou cette évolutivité de la politique étrangère américaine d’une administration à l’autre signifie que les pays étrangers, y compris les alliés, ont le sentiment de devoir ignorer les politiques et les promesses américaines et couvrir leurs paris sur les États-Unis », a déclaré Michael Singh, un ancien George W. Bush est maintenant fonctionnaire du Washington Institute for Near East Policy. «Et plus nous sommes politiquement polarisés chez nous, plus cette tendance se développe à l’étranger, et il est difficile et coûteux de renverser la vapeur.»

De nombreuses décisions prises par l’administration Trump, telles que l’intensification de la pression sur l’Iran ou la Chine, l’ont été publiquement, les collaborateurs de Trump insistant sur le fait que les raisons étaient purement dans l’intérêt national. En conséquence, les responsables de l’administration Biden se sont préparés à un parcours d’obstacles difficile.

Pourtant, bon nombre de ces mêmes responsables disent en privé qu’ils ont été surpris par le nombre et la propagation des mines terrestres politiques que Trump a laissées derrière lui. Les mouvements de Trump ont rendu la tâche beaucoup plus difficile pour Biden et son équipe pour, comme ils le disent, «reconstruire mieux».

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a été touchée par les relations publiques en déterminant le nombre de réfugiés qu’elle admettrait aux États-Unis. L’administration, qui avait promis plus tôt d’admettre jusqu’à 62500 réfugiés au cours de cet exercice – dans le but d’atteindre éventuellement un plafond annuel de 125000 – a déclaré qu’elle s’en tiendrait à l’objectif de 15000 de l’ère Trump, avant qu’une réaction des progressistes ne l’oblige à s’inverser et promettre un chiffre plus élevé encore à dévoiler.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a imputé la confusion en partie au «programme d’admission de réfugiés décimé dont nous avons hérité» de Trump.

Les militants se demandent si Trump est directement responsable du plafond de réfugiés choisi par l’administration Biden. La Maison Blanche, après tout, était également préoccupée par l’optique politique de l’accueil des réfugiés alors qu’elle lutte pour faire face à un nombre croissant de demandeurs d’asile à la frontière américaine avec le Mexique, même si les programmes de réfugiés et d’asile sont différents.

Mais nul doute que le système d’admission des réfugiés a été essentiellement nivelé sous Trump, laissant les assistants de Biden avec une tâche de reconstruction herculéenne. C’est une mission qui couvrira tout, de l’embauche de nouveaux employés à la recherche de nouveaux emplacements pour les bureaux fermés sous Trump en passant par la lutte contre les causes profondes de la migration en provenance d’endroits comme l’Amérique centrale.

La réalité, reconnaissent de nombreux militants, est que, quel que soit le chiffre cible des admissions de réfugiés, il faudra longtemps avant que l’administration Biden puisse admettre que de nombreuses personnes.

«Cela va certainement prendre plus de 100 jours», a déclaré Becca Heller, directrice exécutive du International Refugee Assistance Project. Elle a ajouté que reconstruire la réputation de l’Amérique en tant que «phare pour les autres pays sur ce à quoi ressemble une protection significative des réfugiés» pourrait être la tâche la plus difficile de toutes pour Biden étant donné les affirmations souvent fausses que Trump a faites sur les dangers que représentent les réfugiés.

Les militants progressistes en particulier ont été mécontents de l’incapacité de Biden à rejoindre l’accord nucléaire iranien au cours de ces trois premiers mois. Dans une certaine mesure, cependant, l’administration Trump a compliqué les plans de Biden.

Trump a fait campagne sur l’idée que l’accord nucléaire avec l’Iran était une mauvaise nouvelle, et il l’a abandonné en 2018. Ce faisant, il a réimposé les sanctions liées au nucléaire contre l’Iran qui avaient été levées par l’accord. Mais il a également ajouté de nombreuses nouvelles sanctions économiques contre l’Iran, dont beaucoup ont été classées comme visant l’Iran pour des questions non liées à son programme nucléaire, telles que son soutien au terrorisme ou les violations des droits de l’homme. Au cours de ses derniers mois de travail, Pompeo a semblé se réjouir d’annoncer de nouvelles sanctions à l’encontre du régime islamiste iranien.

Alors que les négociateurs de l’administration Biden cherchent des moyens de rejoindre l’accord, le dénouement de ce bosquet de sanctions s’avère une pierre d’achoppement majeure.

Les responsables iraniens ont fait valoir que toutes les sanctions de l’ère Trump devaient être levées. Les responsables américains disent que cela n’arrivera pas parce que beaucoup ont été légitimement imposés pour des préoccupations sans rapport avec le programme nucléaire iranien.

Cependant, l’équipe de Biden soupçonne que les assistants de Trump ont qualifié de manière trompeuse certaines sanctions pour rendre plus difficile leur levée et ainsi empêcher un retour à l’accord. (Certains anciens responsables de l’administration Trump ont renvoyé sur Twitter et sur d’autres forums pour refuser aucune des sanctions n’était classée de manière inappropriée.)

Un haut responsable du département d’État a récemment déclaré aux journalistes qu’essayer de déterminer l’origine et l’intention de chaque sanction imposée pendant les années Trump était un «travail difficile».

«Ce n’est pas comme si lorsque l’ancienne administration avait réimposé les sanctions, elle les avait étiquetées:« Ce sont des sanctions conformes à la [Iran deal], et ce sont les types de sanctions qui ne sont pas compatibles avec la [deal]», A déclaré le fonctionnaire.

Le facteur Floride

Les gens qui ont travaillé avec Biden disent qu’il a toujours été à l’écoute de la politique des décisions qu’il prend et que cela n’a pas changé depuis qu’il est devenu président. Bon nombre des décisions qu’il a prises, ou non, reflètent en partie sa conscience de la façon dont elles joueraient politiquement et son sentiment que d’autres questions doivent être priorisées.

Étant donné qu’il est aux prises avec la pandémie de coronavirus, les dommages économiques qui en résultent et le défi posé par la montée de la Chine – elle-même un héritage majeur et très complexe de la politique étrangère – d’autres problèmes peuvent ne pas sembler valoir les dépenses immédiates en capital politique. Le fait que le Sénat soit partagé à 50-50 entre républicains et démocrates lui reste également dans une certaine mesure.

Combinez ces facteurs avec les obstacles politiques laissés par l’équipe Trump, et Biden semble loin d’être prêt à prendre des mesures majeures sur des questions comme Cuba.

C’est sous la présidence de Barack Obama, alors que Biden était vice-président, que les États-Unis ont rétabli leurs relations diplomatiques avec Cuba après une interruption de plus de 50 ans. Obama a retiré Cuba de la liste des sponsors du terrorisme et a pris de nombreuses autres mesures pour accroître le commerce et les voyages avec le pays dirigé par les communistes.

Trump a inversé presque tout ce qu’Obama a fait et est allé encore plus loin que nombre de ses prédécesseurs à la Maison Blanche en réprimant Cuba, bien qu’il n’ait pas rompu les relations diplomatiques. Une décision prise par Trump à la veille de l’élection présidentielle de novembre 2020 a gravement restreint la capacité des membres de la diaspora cubaine d’envoyer de l’argent à des proches sur l’île – ce que l’on appelle les envois de fonds.

Les partisans de l’engagement du régime à La Havane ont déclaré que les mesures de Trump, y compris celles post-électorales telles que le retour de Cuba sur la liste des États sponsors du terrorisme, concernaient vraiment la politique américaine, et non la politique étrangère. Les questions liées à Cuba résonnent en particulier en Floride, un État swing qui abrite de nombreux exilés cubains ayant des opinions radicales sur le régime cubain. Trump a remporté la Floride en 2020, et les républicains espèrent la rendre solidement rouge dans les années à venir.

«Il n’y avait aucune base factuelle pour mériter la désignation (de terrorisme) dont le public est au courant», a déclaré Ricardo Herrero, directeur exécutif du Cuba Study Group. «Il a été conçu pour paralyser l’administration Biden et préparer le terrain pour les prochaines élections en Floride.»

Les observateurs cubains en contact avec l’administration Biden disent qu’on leur a dit que la politique cubaine était en cours de révision, mais que d’autres questions étaient tout simplement plus importantes pour le moment. Attendez trop longtemps pour prendre des mesures importantes liées à Cuba, cependant, et l’équipe de Biden se lancera dans la saison électorale pour les mi-mandat 2022, les républicains désireux de peindre le président et les autres démocrates comme étant doux envers le communisme et le socialisme.

«Je ne sais pas quand ils vont passer un bon moment à Cuba», a déclaré John Kavulich, président du Conseil économique et commercial non partisan entre les États-Unis et Cuba, à propos de Biden et de ses collaborateurs. «Je ne pense pas qu’ils le sachent, et je pense que personne ne le sait. Et quiconque dit savoir ne le sait pas.