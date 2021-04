Biden vient de prononcer le discours le plus idéologiquement ambitieux de tout président démocrate depuis des générations

Sous une pose d’inutilité, le discours de Biden était en fait imprégné de ruse politique. L’agenda qu’il a promu pour étendre à la fois l’école maternelle et le collège communautaire gratuits, pour subventionner le passage à une économie à faible émission de carbone, pour financer une manière massive de nouveaux travaux publics de construction en taxant les très riches, représentait des années de demande refoulée par progressistes. Mais une grande partie de l’argent serait dépensée de manière à briser la coalition Trump, qui était fortement alimentée par des blancs de la classe moyenne et de la classe moyenne inférieure qui n’ont pas de diplômes universitaires avec mépris pour de nombreuses parties du programme progressiste.

Se référant à sa proposition d’infrastructure, Biden a fait valoir: «Près de 90 pour cent des emplois d’infrastructure créés dans le plan américain pour l’emploi ne nécessitent pas de diplôme universitaire. Soixante-quinze pour cent n’ont pas besoin d’un diplôme d’associé. L’American Jobs Plan est un plan pour les cols bleus pour construire l’Amérique. »

Le pari est que les gains matériels – c’est-à-dire une reprise qui produit beaucoup d’emplois pour la classe ouvrière et qui permet aux familles d’éduquer plus facilement leurs enfants – peuvent l’emporter sur les griefs culturels qui ont envoyé bon nombre de ces personnes dans le mouvement conservateur au cours des deux dernières générations, en commençant par les partisans du casque de George Wallace et en devenant plus tard un flot de «démocrates Reagan».

En fait, il y avait un signe de tête – était-ce inconscient, ou Biden et ses rédacteurs de discours y pensaient-ils explicitement? – à l’un des grands arguments de Reagan, avancé en 1981 alors qu’un Biden de 38 ans était déjà au Sénat depuis huit ans. . Lors de son premier discours inaugural, Reagan a déclaré: «Le gouvernement n’est pas la solution à notre problème, le gouvernement est le problème. »

S’adressant mercredi au Congrès, dans lequel la distanciation sociale faisait de l’auditoire à la Chambre une petite fraction de sa taille habituelle pour un discours présidentiel, Biden a explicitement rejeté la notion conservatrice du gouvernement en tant que force extérieure ou hostile, par opposition aux Américains moyens. «Notre Constitution commence par les mots« Nous, le peuple ». Il est temps que nous nous souvenions que «nous, le peuple», sommes le gouvernement », a imploré Biden. «Vous et moi, pas de force dans une capitale lointaine. Pas une force puissante sur laquelle nous n’avons aucun contrôle. C’est nous. C’est «Nous, le peuple». »

Le passage était un rappel notable de l’arc de la carrière de Biden. Pendant la majeure partie de son demi-siècle au gouvernement, Biden a évolué dans un climat dans lequel les démocrates de son acabit généralement centriste ont dû pratiquer une politique défensive. Ils savaient que le mouvement syndical qui avait été à la base de l’ancienne coalition démocrate s’affaiblissait régulièrement. Ils savaient que l’érosion du respect pendant des décennies dans les institutions gouvernementales et non gouvernementales avait contribué à alimenter un mouvement conservateur axé sur le mépris. Pour soutenir les démocrates, de nombreuses personnes avaient besoin d’être constamment rassurées que les candidats n’étaient pas effrontément ou irresponsables libéraux.

Le discours était un autre marqueur suggérant que le balancier idéologique aurait pu enfin basculer à nouveau à la fin du demi-siècle de Biden à Washington.

Pour sa part, Biden pense que les gens sont prêts à soutenir un gouvernement agressivement activiste si le débat est sorti du domaine du symbolisme et de l’abstraction politique et du domaine des réalités concrètes de la vie des gens. Il a célébré le succès en dépassant de loin son objectif de 100 millions de vaccins au cours des 100 premiers jours et a qualifié la distribution de vaccins de son mandat de «l’une des plus grandes réalisations logistiques que notre pays ait jamais vues».

À propos de la construction d’une économie verte, Biden a déclaré: «Pendant trop longtemps, nous n’avons pas utilisé le mot le plus important pour faire face à la crise climatique. Emplois. Emplois. Pour moi, quand je pense au changement climatique, je pense aux emplois.

Des trucs subtils. Sans le bénéfice des journalistes politiques aidant à traduire, les gens auraient peut-être manqué le point de vue de Biden selon lequel le débat sur le climat doit être retiré des discussions obscures sur la science et des allégations selon lesquelles les militants pour le climat ne se soucient pas des gens dans les États manufacturiers du cœur du pays et doivent plutôt être décrits économie-booster.

Si le pendule a vraiment fait un swing historique – d’une vision Reagan de l’Amérique ayant simplement besoin de libérer ses pouvoirs créatifs du gouvernement, à une vision Biden de la capacité de l’Amérique à rivaliser dans le monde uniquement si les talents des gens ordinaires sont mis à profit pour une action gouvernementale créative – cela est sûrement dû à une convergence de facteurs. À long terme, elle est devenue une nation beaucoup plus diversifiée que lorsque Biden est entré dans la fonction publique. Plus immédiatement, la pandémie de coronavirus a créé un moment d’urgence où le gouvernement se développe généralement. Les conservateurs ont perdu une grande partie de leur autorité morale pour s’opposer par acquiescement à Trump, qui ne défendait ni la responsabilité personnelle ni la responsabilité fiscale.

L’audace même des propositions de Biden va lancer une nouvelle génération d’arguments sur le rôle du gouvernement. Même ainsi, le discours était un signe vivant des temps, alors que Biden parlait d’une expansion du gouvernement de type New Deal comme s’il s’agissait de No Big Deal, juste une réponse sensée et éminemment abordable aux préoccupations quotidiennes de cette génération d’Américains.