Peugeot e-3008 : entre innovations technologiques et montée en puissance du SUV électrique français

Le marché des véhicules électriques connaît une transformation rapide, portée par des avancées aussi bien techniques qu’industrielles. Dans cette dynamique, le Peugeot e-3008 s’impose aujourd’hui comme l’une des figures de proue du secteur. Lancé sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, ce suv électrique incarne les ambitions renouvelées de la marque française, mêlant performances, innovations liées à la batterie et nouvelles fonctionnalités pour répondre aux attentes d’un public toujours plus attentif à la mobilité décarbonée.

Une nouvelle ère grâce à la technologie IBIS

Parmi les éléments qui distinguent le Peugeot e-3008, la batterie IBIS se positionne au cœur de l’innovation. Fruit de la collaboration entre Stellantis et Saft, ce prototype intègre directement le chargeur et l’onduleur dans la batterie même. Cette configuration bouleverse le schéma traditionnel des véhicules électriques où ces composants sont séparés du module principal, permettant ici un gain de place conséquent et une masse réduite d’environ 40 kg.

Extérieurement, ce modèle ne diffère guère des versions de série à première vue. Pourtant, quelques indices – notamment des autocollants spécifiques et un système de refroidissement visible – rappellent sa spécificité technique. Ce projet illustre concrètement la volonté des ingénieurs français de rendre l’électromobilité plus performante tout en favorisant le développement industriel local.

Performance accrue et diversification des motorisations

La gamme du Peugeot e-3008 étend ses variantes, proposant désormais une déclinaison haut de gamme atteignant 325 chevaux. Cette puissance répond aussi bien aux usages quotidiens qu’aux demandes de dynamisme accru, avec une accélération et une réactivité améliorées sur route.

Outre cette version, le constructeur a également misé sur plusieurs alternatives : version hybride légère récemment passée de 136 à 145 chevaux, modèles 100 % électriques et option hybride rechargeable. Chacune vise un segment spécifique, afin de rendre la gamme accessible et adaptée aux diverses évolutions réglementaires ou habitudes de conduite propres aux marchés européens.

Tableau comparatif des principales motorisations

Version Type de moteur Puissance (chevaux) Batterie/Technologie E-3008 “Classique” Électrique Variable selon finition Lithium-ion standard E-3008 IBIS Prototype Électrique Dépend du test IBIS intégrant chargeur/onduleur Hybride léger Hybride essence-électrique 145 MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) Haut de gamme Électrique 325 Avancée batterie haute capacité

Fonctionnalités connectées et confort d’utilisation

L’évolution du e-3008 ne se limite pas à la performance ou à l’autonomie : le SUV bénéficie dorénavant de technologies pratiques telles que le préchauffage de la batterie et la fonctionnalité V2L (vehicle-to-load). Le préchauffage permet d’optimiser la recharge rapide lors des journées froides, limitant ainsi le temps passé à la borne. Quant à la fonction V2L, elle ouvre des possibilités inédites, transformant la voiture en source d’alimentation capable de recharger d’autres appareils ou véhicules électriques.

L’intégralité de la gamme électrique Peugeot intègre désormais cette capacité, renforçant l’intérêt de ces nouveaux modèles pour un usage multifonction, tant lors de déplacements professionnels que pendant les loisirs. Ces options participent directement à l’amélioration de l’expérience conducteur, tout en soulignant la transition vers une mobilité davantage interconnectée.

Exemples d’usages de la recharge bidirectionnelle V2L

Recharger un vélo ou une trottinette électrique pendant un déplacement

ou une trottinette électrique pendant un déplacement Alimenter un équipement domestique lors d’une coupure de courant

Fournir de l’électricité à un lieu isolé sans accès direct au réseau

Ce type de service reflète une anticipation des besoins futurs en matière de mobilité électrique, mais permet également la démocratisation de solutions ponctuelles d’électrification hors domicile.

Enjeux industriels et perspectives françaises dans l’électromobilité

Le Peugeot e-3008 joue aujourd’hui un rôle central dans la stratégie industrielle de Stellantis et plus largement dans le paysage automobile français. Avec le développement de batteries innovantes conçues localement, la mise en avant de prototypes tels que l’IBIS, le groupe entend renforcer son leadership face à la concurrence internationale.

Des choix audacieux accompagnent cette ambition, comme le recours à des partenaires nationaux pour la conception de modules électriques et l’installation des chaînes d’assemblage sur le sol français. Cette orientation vise non seulement à poursuivre l’intégration verticale des compétences, mais aussi à créer un cercle vertueux de compétitivité locale et de valorisation des savoir-faire français dans un contexte globalisé.

