L’UE a exporté plus de 8 millions de vaccins vers le Royaume-Uni en février

L’Union européenne a exporté plus de 8 millions de doses de vaccin Covid-19 vers le Royaume-Uni au cours du mois de février, selon les chiffres de la déclaration d’exportation qui révèlent que le bloc a été une source majeure d’approvisionnement mondial alors même que ses campagnes de vaccination ont été entravées par la livraison. problèmes.

La campagne de vaccination plus rapide de la Grande-Bretagne a été facilitée par la réception de doses fabriquées dans des usines continentales depuis son lancement en décembre, y compris des injections d’ARNm et des vaccins AstraZeneca fabriqués aux Pays-Bas et en Allemagne, qui constituaient l’essentiel de son déploiement initial. Pendant ce temps, le Royaume-Uni n’exporte pas de vaccins, car il a réservé des fournitures fabriquées dans des usines locales pour son propre déploiement.

Les États-Unis, qui sont un important fabricant, ont interdit les exportations de vaccins, y compris vers leurs voisins, le Canada et le Mexique, laissant l’UE pressée de livrer des doses dans le monde entier. Les États-Unis eux-mêmes ont reçu 650 000 doses de l’UE en février, selon les chiffres.

Sur les 25 millions de doses de vaccins exportées de l’UE vers 31 pays au mois de février, la Grande-Bretagne s’est taillée la part du lion avec plus de 8 millions, suivie de 3 millions au Canada, 2,5 millions au Mexique et 600000 en Australie.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a refusé de partager les doses avec l’Irlande, a déclaré le Taoiseach Micheál Martin cette semaine, car «sa première priorité est de vacciner son peuple». AstraZeneca a déclaré que son contrat privilégie les livraisons au Royaume-Uni au-dessus des accords conclus avec d’autres clients, ce que l’UE conteste.

Fuites de médias

Les chiffres figuraient dans des documents internes de la Commission européenne, qui ont été divulgués aux médias au milieu des divisions entre les fonctionnaires sur la question de savoir si les informations devraient être rendues publiques. Certains considèrent que les exportations montrent le bloc sous un bon jour, mais il est à craindre que cela n’augmente la pression politique sur l’effort de vaccination de l’UE à un moment d’impatience populaire généralisée à la vitesse des déploiements nationaux.

La révélation a intensifié les appels au bloc pour imposer une interdiction totale d’exportation des vaccins Covid-19, mais comme les chaînes d’approvisionnement pharmaceutique sont fortement intégrées, il y a aussi des inquiétudes qu’une telle décision pourrait se retourner contre nous en déclenchant des restrictions de représailles sur les composants qui viennent d’ailleurs.

Actuellement, les exportations vers les pays riches sans liens étroits avec l’UE doivent être déclarées et peuvent être refusées par les gouvernements nationaux, bien que cela n’ait été utilisé que pour la première fois la semaine dernière sur un envoi en provenance d’Italie à destination de l’Australie.

À l’échelle mondiale, les livraisons de vaccins sont très inégales: seuls 10 pays ont administré 75% de l’approvisionnement mondial, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies António Guterres le mois dernier, tandis que des dizaines de pays n’avaient reçu aucune dose.

Johnson & Johnson

L’interdiction d’exportation des États-Unis est un facteur d’inquiétude concernant les approvisionnements en vaccins Johnson & Johnson à l’UE. L’administration du président Joe Biden a annoncé des plans pour des commandes supplémentaires et a accéléré le calendrier national de vaccination, tout comme la société a averti qu’elle était «sous pression» pour atteindre son objectif de livrer 55 millions de doses à l’UE d’ici la fin juin.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que l’exécutif était en pourparlers avec Washington sur la «coopération» en matière de vaccins, y compris sur la manière de réduire les goulots d’étranglement dans les composants du vaccin.

Cette semaine, le président du Conseil européen Charles Michel a écrit un blog dans lequel il s’est dit «choqué» d’entendre des accusations de nationalisme vaccinal contre l’UE à un moment où le Royaume-Uni et les États-Unis n’exportent pas de vaccins.

«La plupart des doses avec lesquelles Israël s’est lancé dans son programme de vaccination de masse ont été envoyées depuis la Belgique», a-t-il écrit, ajoutant que le Royaume-Uni et les États-Unis «ont imposé une interdiction pure et simple» des exportations de vaccins. Cela est incorrect dans le cas de la Grande-Bretagne, car bien qu’elle n’exporte pas de vaccins approuvés, elle n’a pas d’interdiction formelle.

Cette affirmation a déclenché une furieuse guerre des mots entre Bruxelles et Londres. Le gouvernement britannique a convoqué l’ambassadeur de l’UE pour qu’il rende compte de ces propos.

L’ambassadeur de l’UE n’était pas disponible car il est actuellement basé en Belgique (Londres a refusé de reconnaître son statut diplomatique complet, dans un camouflet post-Brexit au bloc).

La chargée d’affaires ou chef de mission, Nicole Mannion, une ancienne fonctionnaire irlandaise du ministère des Affaires étrangères, a répondu à la convocation à la place.