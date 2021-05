La police italienne arrête deux anti-vaxxers pour un attentat à la bombe contre un centre de vaccination

Swiss Aqua Technologies Paroi de douche à l'italienne 107x200 cm Walk-in, anti-calcaire, verre fumé (WI110KS-SET)

Caractéristiques :L'ensemble se compose :D'une paroi de douche moderne au design simple et élégant :Fabriqué en verre trempé de sécurité de 8mm, plus solide que le verre ordinaire, supportant bien mieux les chocs et les écarts de température.Traitement Easyclean sur les deux surfaces (anticalcaire et anti-poussière)Couleur du verre : FuméRemplissage: TransparentDimensions: 107x200 cmReceveur de douche non inclus.D'un bras de montage 120 cm NOIR :Le bras de montage ZAV3 NOIR est une pièce essentielle pour l'assemblage d'une paroi de douche walk-in.Il mesure 120 cm de long et possède des articulations aux deux extrémités, permettant de l'utiliser en biais. Ce bras peut être raccourci à volonté.D'un Set pour Walk-in NOIR WI80-140 :Ce set comprend un profilé latéral, un rail inférieur et un kit de montage.