Les étapes clés du long règne de la Reine Elizabeth II

La reine Elizabeth II reste évidemment l’une des monarques les plus marquants de l’histoire du Royaume-Uni.

Avec 70 ans de règne, elle s’est éteinte à l’âge de 96 ans le 8 septembre 2022 au château de Balmoral. Devenu roi immédiatement après l’incident, Charles III accède au trône après la proclamation du Conseil d’accession le 10 septembre 2022.

Quant à la reine, elle repose désormais auprès de son mari et de ses ancêtres dans la crypte de la chapelle Saint-Georges. Revenons sur les étapes clés du règne d’Elizabeth II !

L’héritière du trône

Elizabeth II est née le 21 avril 1926 à Londres. C’était la fille aînée du Duc et de la Duchesse de York. Normalement, son accession au trône d’Angleterre et du Royaume-Uni n’était pas prévue. Elle figurait troisième dans l’ordre de succession après son oncle, Edouard de Galles, et son père, Albert, Duc d’York.

Toutefois, une crise constitutionnelle causée par l’intention du roi Edouard VIII d’épouser Wallis Simpson a bouleversé les choses. Celle-ci étant déjà deux fois divorcée. Cet événement a ainsi conduit à l’abdication du monarque laissant champ libre au père d’Elizabeth II d’accéder au trône en 1936.

Un beau mariage monarchique

L’ancienne reine du Royaume-Uni s’est mariée avec Philip Mountbatten, prince grec et danois, en 1947. Celui-ci reçoit ensuite le titre de Duc d’Edimbourg après son mariage et donne naissance à des futurs héritiers. Il s’agit respectivement de :

Charles Philip Arthur Georges, le prince de Galles, né le 14 novembre 1948 ;

Anne Elizabeth Alice Louise, la princesse royale, née le 15 août 1950 ;

Andrew Albert Christian Edward, le Duc d’York, né le 19 février 1960 ;

Edward Antony Richard Louis, le comte de Wessex, né le 10 mars 1964.

Né le 10 juin 1921, le mari de la reine s’est éteint le 9 avril 2021 au château de Windsor.

Un accès historique au trône

Elizabeth II apprend la mort de son père, Georges VI, à la suite d’un cancer du poumon durant sa tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande en 1952. Elle est proclamée reine d’Angleterre, du Royaume-Uni et du Commonwealth l’année suivante à l’âge de 25 ans. Elle est devenue ainsi souveraine et cheffe d’Etat de nombreux pays de la planète.

Voici la liste des pays dont l’ancienne reine a été le chef :

Afrique du Sud ;

Antigua-et-Barbuda ;

Australie ;

Bahamas ;

Barbade ;

Belize ;

Canada ;

Ceylan ;

Fidji ;

Gambie ;

Ghana ;

Grenade ;

Guyana ;

Jamaïque ;

Kenya ;

Malawi ;

Malte ;

Maurice ;

Nigeria ;

Nouvelle-Zélande ;

Ouganda ;

Pakistan ;

Papouasie-Nouvelle-Guinée ;

Royaume-Uni ;

Saint-Christophe-et-Niévès ;

Sainte-Lucie ;

Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;

Sierra Leone ;

Salomon (îles) ;

Tanganyika ;

Trinité-et-Tobago ;

Une décennie mouvementée suivie de la fameuse « Annus horribilis »

Le règne d’Elizabeth II n’était pas de tout repos avec les nombreuses crises sociales et politiques. C’est le cas notamment de la guerre des Malouines, le conflit nord-irlandais et la gouvernance de Margaret Thatcher, la Dame de fer. L’époque était aussi marquée par le mariage du prince Charles et de Diana Spencer, dite Lady Di en 1981.

Ce n’est toutefois rien en comparaison avec l’année 1992, une véritable « année horrible » pour la famille royale. Il est possible de noter quelques incidents comme :

La proclamation de la République de Maurice, une nation préférée de la reine ;

Le divorce du prince Andrew et de son épouse Sarah Ferguson ;

Le divorce de la princesse Anne et de son premier époux ;

La sortie du livre autobiographique de la princesse Diana « Diana : Her True Story » ;

L’incendie accidentel du château de Windsor ;

La perte de la princesse Diana

L’union de Lady Di et du prince Charles (connu sous le nom du roi Charles III à présent) n’était pas toujours un conte de fées. Au contraire, leur relation était soumise à différentes difficultés comme des mésententes avec la famille royale et des infidélités. Cela a poussé le couple à se séparer officiellement en décembre 1992 après 11 ans de mariage. Le divorce n’a toutefois été prononcé qu’en 1996.

Dans la nuit 30 au 31 août 1997, la princesse Diana succombe à la suite d’un grave accident de voiture dans un tunnel de Paris. Selon les enquêtes, elle essayait visiblement à échapper à des paparazzis qui la poursuivaient. Cette nouvelle tragique a touché profondément la monarchie britannique.

Lady Di a ainsi laissé derrière elle deux princes orphelins, à savoir :

William Arthur Philip Louis, prince héritier du Royaume-Uni, né le 21 juin 1982 ;

Henry (dit « Harry ») Charles Albert David, Duc de Sussex, né le 15 septembre 1984.

Avant sa mort, la reine Elizabeth II a connu d’autres rebondissements comme la mort de sa sœur, la princesse Margaret, et de la reine-mère en 2002. Les mariages du prince William avec Kate Middleton, et du prince Harry avec Meghan Markle ont également marqués son règne de 70 ans.