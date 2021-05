Les autorités sanitaires appellent à la prudence lors des déplacements dans les zones frontalières

Le Health Service Executive (HSE) et la Public Health Agency (PHA) d’Irlande du Nord exhortent les gens à s’en tenir aux principaux conseils de santé publique au cours des prochaines semaines, en particulier en ce qui concerne les activités transfrontalières.

La déclaration conjointe des autorités sanitaires intervient dans un contexte d’inquiétude quant au risque d’augmentation des cas dans les zones frontalières alors que les restrictions de Covid-19 dans les deux pays s’atténuent.

Vendredi soir, le médecin-chef Tony Holohan a déclaré que Donegal devait «redresser» ses taux élevés d’infection à Covid-19.

Il existe des exemples clairs de non-conformité dans tout le comté, a déclaré le Dr Holohan: «Le genre de choses que même les chiens dans la rue à Donegal savent ne devrait pas se produire.»

L’incidence dans le comté a été presque continuellement supérieure à la moyenne nationale depuis septembre dernier et s’élève actuellement à près de 300 cas pour 100 000 habitants, contre 127 au niveau national. À Milford, l’incidence est de 675 et à Letterkenny de 600.

Des anniversaires et autres fêtes, des funérailles et des réveils, et des rencontres entre élèves du secondaire ont été impliqués dans les épidémies là-bas.

Vendredi, le Dr Gerry Waldron, responsable de la protection de la santé à la PHA, a déclaré: «Alors que les verrouillages se facilitent de différentes manières de chaque côté de la frontière, nous voulons vraiment que les gens continuent à faire preuve de prudence et de retenue pour aider à limiter la propagation du coronavirus. Certaines communautés frontalières ont connu des niveaux élevés d’infection à Covid-19 pendant la pandémie, nous devons donc agir de manière responsable pour aider à réduire le nombre de cas et finalement à sauver des vies.

«Les virus ne reconnaissant pas les frontières, nous devons tous agir avec prudence.

Le Dr Anthony Breslin, directeur de la santé publique pour HSE North West, a déclaré: «Il est également important de ne pas aller au-delà de ce que les directives permettent à un moment donné ou de profiter des circonstances différentes de chaque côté de la frontière d’une manière qui pourrait augmenter risque.

«Nous ne devons pas non plus devenir complaisants alors que la vaccination continue d’être déployée. Les vaccins ont un rôle important à jouer, mais ne peuvent jamais assurer une protection à 100%, c’est pourquoi les autres étapes de santé publique sont toujours importantes.

«Les opportunités que nous avons pour plus de normalité sont positives, mais pourraient très rapidement redevenir négatives si nous nous mettons nous-mêmes et les autres en danger en oubliant les étapes clés pour aider à rester en sécurité.»

Cette semaine, l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a averti le gouvernement du risque de «l’impact significatif d’une nouvelle vague» d’infections à Covid-19 si les contacts sociaux augmentent trop avant que les vaccins ne prennent pleinement effet.

L’avertissement de Nphet a précédé la décision du Cabinet d’approuver les plans de réouverture significative de l’économie et de la société au cours des deux prochains mois.

Tout en insistant sur le fait que les plans présentent un risque faible à modéré, des personnalités du gouvernement, y compris Taoiseach Micheál Martin, ont depuis indiqué leur disposition à intervenir pour arrêter la réouverture si le virus devenait incontrôlable.

L’assouplissement des restrictions, telles que le retour des voyages inter-comtés, le commerce de détail non essentiel et la construction, sera étroitement surveillé avant une deuxième phase ou une réouverture en juin impliquant l’industrie hôtelière.

La lettre du Nphet au gouvernement a mis en garde contre un «impact significatif» d’une nouvelle vague d’infection si la mixité sociale devenait trop élevée avant «qu’une proportion suffisante de la population soit protégée par la vaccination».

La modélisation des projections dans la lettre a également montré qu’une augmentation du mélange pouvait entraîner entre 1 100 et 7 000 cas par jour et, dans le pire des cas, 10 000 admissions à l’hôpital.

À l’inverse, il a montré que le respect des conseils de santé publique permettrait aux vaccins de s’accumuler et d’éviter de nouvelles poussées plus tard dans l’été, même si la mixité sociale augmentait plus tard.

Pendant ce temps, le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré que les travaux se poursuivaient sur le plan de vaccination Covid révisé ce week-end.

M. Reid a déclaré sur Twitter vendredi soir qu’il y avait 122 patients à l’hôpital et 44 en soins intensifs, contre plus de 2000 et 212 en janvier.