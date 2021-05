Des milliers de personnes descendent dans la rue pour les manifestations du 1er mai au milieu des restrictions relatives aux coronavirus

Rue Des Plantes collagène marin de type 1 hydrolysé 100% naturel ? Sachet poudre de 500g

Le collagène est une glycoprotéine fibreuse qui constitue le tissu conjonctif. Son usage est fréquent depuis longtemps en Asie, où les solutions de collagène sont consommées par des millions de personnes. Le collagène n’est pas présent dans notre alimentation et diminue de manière significative avec l’âge, le stress, le tabac, la pollution,… Les conséquences ? L’apparition de rides et ridules et une fragilisation du cartilage osseux. D’où l’intérêt d’une supplémentation en collagène marin lorsque le besoin se fait ressentir. Nous avons spécialement choisi pour vous le collagène de type 1, le seul type de collagène que l’on retrouve à la fois dans la peau, les cartilages, les tendons, les ligaments et les tissus conjonctifs. C’est la protéine de collagène la plus abondante dans notre organisme. Sous forme hydrolysée, la structure du collagène se dissocie, libère ainsi tous ses acides aminés pour une biodisponibilité renforcée (93% de protéine minimum). Facile d’utilisation, la poudre de collagène marin peut se diluer dans de l’eau ou dans n’importe quel jus, à raison de 0.6 g par jour. Provenance : peau de poisson type morue, lieu noir, aiglefins pêchés en Union Européenne. Notre produit final, la poudre de collagène marin, est ainsi obtenu à partir de pro collagène, par voie enzymatique en phase aqueuse. Certifié sans nano-particules Allergène possible : présence de poisson En savoir plus sur notre collagène marin