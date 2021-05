Subvention de 9,4 milliards de livres sterling de l’Irlande du Nord et coût de l’unité irlandaise

Le niveau de subvention que l’Irlande du Nord reçoit du Trésor britannique est devenu, comme tant de choses dans le Nord, politisé. C’est régulièrement – et faussement – confondu avec le coût économique d’une Irlande unie, qui est un concept entièrement différent.

En réalité, les transferts qui vont de Londres à Belfast chaque année – ils s’élevaient à 9,4 milliards de livres (10,8 milliards d’euros) en 2019 – ne font que refléter le déficit budgétaire annuel du Nord, la différence entre ce qu’il augmente en impôts et ce qu’il dépense.

Selon l’Office britannique des statistiques nationales (ONS), l’Irlande du Nord était l’une des neuf régions du Royaume-Uni à avoir un déficit budgétaire en 2019.

Le nord-ouest, qui comprend Cumbria et la région du Grand Manchester, était le plus important (20,2 milliards de livres sterling), suivi des West Midlands (15 milliards de livres sterling), du Pays de Galles (13,5 milliards de livres sterling) et de l’Écosse (13,5 milliards de livres sterling).

Londres, le sud-est et l’est de l’Angleterre avaient des excédents budgétaires de 38,7 milliards de livres, 21,7 milliards de livres et 4 milliards de livres respectivement et étaient donc des contributeurs nets au Trésor britannique.

Une question régulièrement posée est de savoir quelle part du déficit du Nord – en supposant qu’il continue – tomberait sur les épaules de toute nouvelle administration de toute l’île dans le cas d’une Irlande unie.

Une nouvelle étude de John Doyle, universitaire de la Dublin City University (DCU), conclut que sur les 9,4 milliards de livres, aussi peu que 2 à 3 milliards de livres sterling (2,3 à 3,5 milliards d’euros) seraient transférées dans une entité entièrement irlandaise.

Dépenses

Son article, qui sera publié en juin dans la revue académique Irish Studies in International Affairs dans le cadre du projet The Analyzing and Researching Ireland North and South (Arins), décompose les différentes composantes impliquées.

Il note que la subvention annuelle du Nord est dictée par trois flux financiers: les impôts perçus en Irlande du Nord; dépenses dépensées en Irlande du Nord; et aussi – surtout – les dépenses consacrées à l’Irlande du Nord ou la part du Nord dans les dépenses à l’échelle du Royaume-Uni.

L’élément le plus important de la subvention en 2019 était de 3,4 milliards de livres sterling de pensions versées par l’État britannique aux retraités d’Irlande du Nord.

Alors que le Royaume-Uni pourrait théoriquement se soustraire à cette obligation dans le contexte d’une Irlande unie, il n’y a aucune raison de le supposer car les pensions sont basées sur les cotisations versées au Trésor britannique.

Le Royaume-Uni verse actuellement des pensions à un certain nombre de personnes dans la République qui ont déjà travaillé au Royaume-Uni. Il s’est également engagé à payer sa part des engagements au titre des pensions des fonctionnaires de l’UE dans le cadre des récentes négociations sur le Brexit.

Ainsi, alors qu’une nouvelle administration de toute l’île serait responsable des retraites à l’avenir, elle ne serait pas nécessairement responsable des pensions existantes, selon l’étude de Doyle.

dette nationale

Une autre composante importante de la subvention concerne la part du Nord dans la dette nationale du Royaume-Uni et les remboursements annuels qui en découlent. Cela a été évalué à 2,4 milliards de livres sterling en 2019. Mais il s’agit en grande partie d’un exercice comptable car le Nord n’a pas contribué à la dette du Royaume-Uni depuis des décennies.

Le Trésor britannique pourrait, en théorie, demander une contribution dans le cadre d’un règlement convenu – basé sur une responsabilité présumée pour le Nord – mais il n’y a pas de précédent pour cela et c’est légalement la dette du Royaume-Uni.

La République a été autorisée à quitter le Royaume-Uni pour former l’État libre d’Irlande dans les années 1920 sans dette.

De même, si le Royaume-Uni cherchait une contribution, une nouvelle administration irlandaise pourrait, en théorie, faire valoir qu’elle a droit à une part des actifs britanniques en contrepartie.

Un autre élément de la subvention concerne les dépenses de défense, qui s’élevaient à 1,1 milliard de livres sterling en 2019. La plupart de ces dépenses ne sont pas réelles pour la défense en Irlande du Nord, mais la part du nord du budget de défense du Royaume-Uni, dont une grande partie est liée à son programme nucléaire Trident et le coût de la guerre en Afghanistan. Il est calculé au prorata.

L’étude de Doyle suppose qu’une nouvelle administration de toute l’Irlande ne dépenserait rien de près de ce montant au motif que les dépenses de défense de la République ne sont que de 1,1 milliard d’euros.

Lorsque ces paiements – et l’impôt supplémentaire sur les sociétés qui découlerait des entreprises en Irlande du Nord – sont pris en compte, la subvention annuelle du Nord diminue d’environ 7 milliards de livres sterling, conclut l’étude.

«Le coût de la subvention objectivement – en termes de ce qui est pertinent pour le débat sur l’unité irlandaise – ne dépasse pas 2 à 3 milliards de livres sterling», dit Doyle.

Coût économique

Cela, bien sûr, ne signifie pas que le coût économique d’une Irlande unie est de 2 à 3 milliards de livres sterling. Le coût ou l’avantage économique d’une Irlande unie est fondé sur un ensemble entièrement différent de variables et de critères de performance et serait impossible à déterminer sans connaître le type d’entité politique qui pourrait présider.

À bien des égards, la subvention du Nord est un hareng rouge dans le débat sur l’unité irlandaise. Toutes les économies sont centralisées autour de pièces plus riches et plus industrialisées et le Royaume-Uni n’est pas différent. Dublin est plus riche que le Connemara ou Leitrim, mais nous ne voyons pas l’économie de la République à travers le prisme de l’excédent de Dublin par rapport au déficit du Connemara ou de Leitrim.

Ce que le niveau de subvention du Nord et les chiffres de l’ONS montrent, c’est que l’Irlande du Nord en tant que région du Royaume-Uni n’a pas prospéré économiquement. C’est toujours la région la plus pauvre du Royaume-Uni.

Plus inquiétant encore, il a pris du retard par rapport au reste du Royaume-Uni depuis l’accord de paix de 1998, qui, selon beaucoup, apporterait un dividende économique à la région.