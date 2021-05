Le conseiller américain à la sécurité nationale dit que l’accord avec l’Iran est loin d’être terminé

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré dimanche que les États-Unis et l’Iran n’étaient pas proches d’un accord pour relancer la participation américaine au pacte nucléaire de 2015.

« Il n’y a pas d’accord maintenant », a déclaré Sullivan pour animer Martha Raddatz sur ABC « Cette semaine ».

«Il y a encore une bonne distance à parcourir pour combler les lacunes restantes, et ces lacunes concernent les sanctions que les États-Unis et d’autres pays annuleront», a-t-il déclaré. « Ils sont au-dessus des restrictions nucléaires que l’Iran acceptera dans son programme pour s’assurer qu’ils ne pourront jamais obtenir une arme nucléaire. »

L’administration Obama a conclu un accord en 2015 avec l’Iran destiné à empêcher l’Iran de développer des armes nucléaires; les autres signataires du Plan d’action global conjoint étaient la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Chine et l’Union européenne. Après avoir fait campagne contre l’accord en 2016, le président Donald Trump en a retiré les États-Unis, bien que les autres pays en fassent toujours partie.

« Nos diplomates continueront de travailler là-dessus au cours des prochaines semaines pour essayer d’arriver à un retour mutuel au JCPOA, qui est l’accord nucléaire iranien, sur une base de conformité pour la conformité », a déclaré Sullivan.

Sullivan a également adressé de nouvelles déclarations de la Corée du Nord attaquant le président Joe Biden pour sa rhétorique sur son comportement belliqueux.

«Pendant quatre administrations successives», a déclaré Sullivan, «deux républicains et deux démocrates, il a été impossible pour quiconque de prédire exactement ce que la Corée du Nord fera et je ne vais pas me lancer dans le prédiction. Je suis prêt à répondre si, en fait, ils le font de concert avec nos alliés et partenaires. Et nous serons certainement préparés à cela si cela se produit.