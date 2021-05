L’hôte de Poland’s Got Talent vise le meilleur poste du pays

Appuyez sur play pour écouter cet article

VARSOVIE – Dans un contexte de cinq lourdes bibliothèques remplies de diverses éditions bibliques et d’histoires critiques de l’Église catholique, Szymon Hołownia expose sa candidature pour devenir le prochain Premier ministre de Pologne.

«Les livres actuels sont de l’autre côté», souligne-t-il du doigt une collection débordante de volumes politiques et économiques. Celles-ci serviront de boussole au dévot catholique et ancien animateur de télévision qui a construit la force d’opposition la plus populaire de Pologne et espère maintenant des élections anticipées.

Ces dernières années, la Pologne a vu un certain nombre de sauveurs politiques augmenter dans les sondages, pour diminuer avec la prochaine saison électorale. Hołownia, cependant, fait valoir que cette fois est différente grâce à la «dégénérescence» du camp nationaliste au pouvoir «consommé par les prises les uns sur les autres» ainsi qu’à une «crise de confiance» dans le reste de l’opposition.

La coalition au pouvoir dirigée par le parti Droit et Justice (PiS) avec deux petits groupes alliés est déchirée par les forces centrifuges et a été battue dans les sondages d’opinion sur une interdiction quasi totale des avortements ainsi que sur sa gestion de la résurgence de la pandémie. – tous deux que la plate-forme civique centriste (PO), le plus grand parti d’opposition au parlement, a eu du mal à se saisir.

Ce chaos politique a enhardi Hołownia.

Il s’est présenté à l’élection présidentielle de l’année dernière, en troisième position avec 14% des voix au premier tour. Son parti naissant Pologne 2050 n’a encore participé à aucune élection, mais il a déjà débauché cinq députés de l’opposition et un sénateur.

Pologne 2050, actuellement en cours d’enregistrement, est désormais le groupe d’opposition le plus populaire. Si des élections législatives avaient lieu aujourd’hui, cela prendrait 22% des voix, ce qui en ferait le principal challenger du PiS, en tête avec 35%.

Faire bouger les choses

Le principal argument de vente de Pologne 2050 est de briser le duopole PiS-PO dans lequel la politique polonaise a caillé pendant près de deux décennies. Le PiS a gouverné de 2005 à 2007, suivi de Civic Platform qui dirigeait le pays jusqu’en 2015, après quoi le droit et la justice ont repris le contrôle.

Cela amène Hołownia à comparer le moment à Barack Obama et à la vague d’euphorie nationale et mondiale qui l’a vu prendre la présidence des États-Unis en 2008.

« J’ai l’impression que nous approchons d’un moment similaire à la fin de la présidence Bush, où tout le monde attend l’espoir, et le parti qui est capable d’inspirer qui gagnera », a déclaré Hołownia.

Contrairement à Obama, Hołownia utilise son statut de célébrité pour construire un mouvement politique – semblable à Donald Trump et au comédien de télévision devenu président ukrainien Volodymyr Zelenskiy. Il a commencé comme journaliste et chroniqueur politique avant de passer une décennie sur la version polonaise de Got Talent – ce qui en fait un nom familier. Il a également animé des émissions de télévision éthiques et religieuses – correspondant à son point de vue chrétien-démocrate de centre-droit.

Cela lui donne un espace potentiel dans la politique polonaise, à gauche des nationalistes de droite qui dirigent le gouvernement et à droite de la plupart des autres partis d’opposition – quelque chose qui peut convenir à ce qui est encore une société plutôt conservatrice et religieuse. .

Il fait valoir que son groupement est différent du Droit et de la Justice grâce à un «respect de la loi et de la constitution, qui fait totalement défaut au PiS» – un problème qui a mis Varsovie en conflit avec Bruxelles. Ses vues sont beaucoup plus proches de l’opposition existante, avec des discussions sur les futures alliances stratégiques.

En termes de politiques, Pologne 2050 s’est concentré sur des sujets d’avenir politiquement acceptables, tels que le changement climatique, l’écologisation de l’économie polonaise dépendante du charbon et la réorganisation des services publics tels que l’éducation.

Il dit que l’idée est de «penser en termes de générations» et non de cycles de gouvernance à court terme, «d’où le nom de Pologne 2050». Hołownia promet également de purger les rangs de l’administration publique gonflée et des entreprises publiques, traditionnellement remplies de loyalistes de n’importe quel parti qui dirige le pays.

«Chaque politicien du parti au pouvoir a 50 autres personnes à la remorque… Le népotisme politique est l’une des pires choses qui soit arrivée à la politique polonaise au cours des 30 dernières années», a-t-il déclaré. «Nous pourrons entrer et leur dire en toute conscience: ‘Désolé, c’est fini.’»

Pourtant, les opinions du parti sur des sujets plus controversés tels que la politique économique – alors que la Pologne connaît un ralentissement pandémique tout en faisant face à l’un des taux d’inflation les plus élevés de l’UE – doivent encore être détaillées.

«Nous avons adopté une règle selon laquelle nous déballerons progressivement notre manifeste détaillé selon un certain calendrier», a déclaré Hołownia, avec son approche de menu de dégustation destinée à inviter un débat sur chaque plat.

Pourtant, avec des différends mijotés au sein de la coalition au pouvoir dirigée par le PiS – et deux des trois chefs de parti de la coalition ayant émis l’idée d’avancer les élections à partir de 2023 – Hołownia devra peut-être accélérer les portions.

«En faisant de la politique ces dernières semaines, j’ai l’impression de jouer aux échecs et cinq fois par jour, quelqu’un change de plateau», admet Hołownia, qui estime qu’un vote plus tôt est presque certain. Cependant, les sceptiques estiment que le leader du PiS Jarosław Kaczyński se méfiera de la convocation d’élections anticipées; quand il a fait cela en 2007, il a été balayé du pouvoir.

Hołownia a en partie comblé un vide laissé par Civic Platform, qui est sans gouvernail depuis le départ de l’ancien Premier ministre et président du Conseil européen Donald Tusk, perdant six élections consécutives au profit du PiS. Son chef, Borys Budka, n’a pas le charisme de Tusk et a été incapable de se présenter comme un chef convaincant de toutes les forces anti-PiS.

Alors que Pologne 2050 continue de séduire les députés de la PO et de la gauche, un parti de gauche – Hołownia est accusé de diluer les chances de battre le PiS.

«Szymon Hołownia voulait changer la politique polonaise, mais a seulement changé la [party] couleurs des députés de l’opposition », a écrit LINK Cezary Tomczyk, qui dirige le caucus parlementaire de PO.

Passé à damier

Bien que Hołownia soit en plein essor dans les sondages d’opinion, le bilan des nouveaux arrivants politiques en Pologne est un avertissement.

Les récits de mise en garde de ces dernières années incluent Ryszard Petru, un économiste dont le parti libéral moderne a recueilli 7,6% des voix en 2015 et a bondi dans les sondages. Il se considérait comme le chef de l’opposition et futur premier ministre avant d’être déprimé par un scandale personnel.

Janusz Palikot, dont le parti libéral et anticlérical a remporté 10% des voix en 2011, n’a pas réussi à faire adopter les réformes promises et est depuis revenu à la tête de son entreprise d’alcool.

Le ouvertement gay Robert Biedroń, qui s’est levé l’année dernière pour être le candidat présidentiel de la gauche mais a reçu un décevant 2 pour cent des voix, s’est depuis dissous dans la bulle bruxelloise en tant que membre du Parlement européen, laissant son parti de printemps être avalé par le Coalition de gauche.

«En règle générale, les partis portant le nom de leurs fondateurs ont tendance à mal finir», a déclaré Wojciech Szacki, chef du département politique de Polityka Insight, un groupe de réflexion à Varsovie. «Ces partis sont trop vulnérables aux faux pas de leurs dirigeants.»

Hołownia admet que «rendre le leader non irremplaçable» sera «l’un des défis majeurs du mouvement».

Mais il ajoute: «Je ne suis pas le deuxième Palikot, ni le troisième Petru ou le cinquième Robert Biedroń. Je suis le premier Szymon Hołownia et j’essaierai de ne pas répéter leurs erreurs.

Marcin Makowski, journaliste, a déclaré que Hołownia, qui avait tenté à deux reprises de devenir prêtre, devait être traitée comme quelque chose de nouveau.

«Nous n’avons pas encore vu un type de prédicateur laïque dans la politique polonaise», a-t-il déclaré.

Makowski a ajouté que Hołownia avait injecté du piquant du showbiz dans sa politique avec des émissions quotidiennes sur les médias sociaux et un engagement direct avec ses partisans. Il s’adresse à un public de centre-droit, peut-être non-votant, consterné par le PiS pour avoir violé la constitution, tenté de prendre le contrôle des médias et des tribunaux et déclenché des années de conflit avec Bruxelles, mais mal à l’aise avec les libéraux et opinions de gauche des principaux partis d’opposition.

C’est son attrait personnel qui est jusqu’à présent le moteur des gains électoraux de son parti.

«Son authenticité est une force pour le moment, mais cela pourrait être une faiblesse dans les décennies à venir», a déclaré Makowski.

Le long jeu

La politique polonaise est fascinée par la perspective de l’échec du PiS à remporter un troisième mandat – que ce soit en 2023 ou avant.

«Si le PiS ne parvient pas à remporter la majorité, nous pourrions envisager Szymon Hołownia comme candidat au poste de Premier ministre», a déclaré Szacki.

Cela semble être également la vue du bureau du cinquième étage de Hołownia donnant sur la Vistule. Cependant, s’il a réussi à prendre une longueur d’avance sur les principaux partis d’opposition dans les sondages, Pologne 2050 n’est pas encore une menace directe pour le camp au pouvoir.

La Pologne 2050 manque de structures régionales capables de résister au réseau du PiS de quelque 40 000 militants. Le mouvement Hołownia compte actuellement 1 500 membres officiellement enregistrés et 25 000 bénévoles dans sa base de données. Il s’appuie également sur le financement participatif et les sponsors.

Pour l’instant, Hołownia a reçu un traitement léger du PiS, et il a été épargné par les attaques de la chaîne publique TVP, qui se lance dans la guerre contre les politiciens menaçant le parti au pouvoir. « Cela a été formidable tant qu’il prend les électeurs de l’opposition … mais à mesure qu’il grandit, il attirera plus d’ennemis », a déclaré Szacki.

Hołownia admet que le jeu deviendra probablement plus difficile. «Je ne compte pas sur la poursuite de ce traitement, car c’est de la politique et ils sont impitoyables, et ont maintes fois montré qu’ils sont capables d’utiliser tout l’appareil de l’État pour détruire quelqu’un qui menace leurs intérêts.»

«Notre organisation doit maintenant traverser toutes les maladies infantiles afin de gagner en résilience… Quand nous arriverons à 2050, nous changerons le nom en 2070», a-t-il déclaré.