Les chefs de l’UE condamnent la Russie pour l’interdiction de voyager

La vice-présidente de la Commission européenne, Věra Jourová, a riposté à Moscou après avoir été interdite d’entrer en Russie, déclarant lundi au Brussels Playbook que le régime «vise à nous diviser et à semer la méfiance» en Europe.

« Il y a eu suffisamment de preuves pour que tout le monde se rende compte que la Russie de Vladimir Poutine n’est pas un partenaire international standard », a déclaré Jourová, l’un des huit responsables européens visés par les sanctions du Kremlin, mis en œuvre en représailles aux sanctions de l’UE contre les Russes. Elle a cité les rapports néerlandais sur le crash d’un avion MH17 en Ukraine en 2014, l’attaque de Salisbury en 2018 au Royaume-Uni contre l’ancien espion Sergei Skripal et sa fille, et l’affaire Vrbětice, dans laquelle les autorités tchèques ont récemment accusé des agents des renseignements russes d’être à l’origine d’une explosion dans un entrepôt. en 2014, cela a tué deux personnes.

« Nous devons être systématiques et fermes », a déclaré Jourová. «Je ne pense pas que le régime actuel du Kremlin comprendra le langage de la diplomatie tant qu’il n’y aura pas de conséquences financières importantes.»

Jourová a déclaré que les gouvernements de l’UE devaient comprendre que « dans la Russie d’aujourd’hui, tout est lié au régime. Il n’y a pas de projets » uniquement économiques « . Tout est politique et nous devons donner suite à nos déclarations par des actions concrètes qui ont un impact. » Ce commentaire faisait référence au gazoduc Nord Stream 2 qui transportera du gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne sous la mer Baltique. Le pipeline étant presque terminé, le gouvernement allemand est de plus en plus pressé de le mettre au rebut.

Jourová – un homme politique tchèque qui est le vice-président de la Commission pour les valeurs et la transparence et qui a mené une campagne européenne contre la désinformation de la Russie et de la Chine – a également discuté de la liberté de la presse russe et des tactiques de désinformation. «Alors que les médias indépendants et les journalistes sont qualifiés d ‘« agents étrangers », les médias contrôlés par l’État continuent de répandre la désinformation», a-t-elle déclaré à Playbook. La Commission travaille sur «un outil pour imposer des coûts aux fournisseurs d’interférences étrangères et d’opérations d’influence».

«Je suis très inquiet des pays – proches de l’UE mais aussi de l’UE – qui essaient de copier le livre de jeu du Kremlin», a déclaré Jourová, «avec des attaques contre des journalistes indépendants et des tentatives de contrôle des médias».

Dans un entretien séparé avec La Stampa, le président du Parlement européen David Sassoli, à qui le Kremlin a également interdit de se rendre en Russie, a déclaré qu’il considérait les sanctions du Kremlin comme une justification de la politique étrangère de l’UE. « Malgré ceux qui sous-estiment la capacité du Parlement européen à influer sur la politique étrangère, cette histoire montre que nos positions ont un grand écho dans les débats internationaux », a-t-il déclaré.

« J’espère que cette mesure pourra être levée et que je pourrai me rendre à Moscou pour parler des droits fondamentaux et des libertés politiques. Je pense que les citoyens de ce grand pays l’attendent. Et ils le méritent », a ajouté Sassoli.

