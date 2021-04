4 raisons pour lesquelles Markus Söder ne devrait pas être chancelier allemand

Appuyez sur play pour écouter cet article

La course à l’investiture conservatrice pour succéder à la chancelière allemande Angela Merkel est largement caricaturée comme une tentative d’un médiocrité impopulaire, Armin Laschet, de manipuler la machine politique pour refuser la candidature à un homme populaire et charismatique du peuple, Markus Söder.

Pas si vite! Il s’agit d’un choix politique sur la direction future de l’Allemagne et de l’Europe – pas d’un concours de beauté qui doit être jugé uniquement par celui qui est en tête dans les sondages d’opinion de ce mois-ci.

Laschet, premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie, l’État le plus peuplé d’Allemagne, a été choisi par les délégués pour diriger l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de Merkel en janvier, de préférence à un opposant plus à droite, Friedrich Merz.

Il incarne le modèle rhénan de politique pro-européenne de centre-droit dans la tradition de Konrad Adenauer et Helmut Kohl. Il souhaite que Berlin travaille avec plus d’enthousiasme avec la France pour faire avancer l’intégration européenne.

Söder, le premier ministre bavarois qui dirige l’Union chrétienne-sociale (CSU), est un populiste alpin de droite dans la tradition de Franz Josef Strauß, l’homme fort historique du parti. Son pote étranger le plus proche est le chancelier autrichien Sebastian Kurz, avec qui il partage une envie irrésistible de blâmer l’UE, d’agacer Merkel et d’appeler à la fermeture des frontières chaque fois que cela est politiquement opportun.

Pour être sûr, Söder a adouci sa rhétorique et s’est tourné vers le centre politique alors qu’il regarde le pouvoir à Berlin. Il s’est probablement rendu compte qu’il devait se rendre plus acceptable pour les électeurs traditionnels après que ses tentatives stridentes de déjouer l’Alternative anti-immigration pour l’Allemagne (AfD) lors d’une élection régionale en 2018 aient conduit au pire résultat de l’histoire de la CSU.

Il convient de rappeler certaines des positions que le conservateur bavarois a adoptées au cours de la dernière décennie avant de conclure qu’il devrait être un candidat à la chancelière de la CDU / CSU.

Pièce A: En 2012, Söder a qualifié la Grèce de «puits d’argent» et a déclaré qu’elle devrait être expulsée de la monnaie unique européenne. « Je ne pense pas que la solution consiste à donner plus d’argent à la Grèce, mais que la Grèce devrait quitter la zone euro », a-t-il déclaré.

Lorsque des conseils plus sages ont prévalu à Berlin et à Bruxelles et qu’Athènes a été renflouée, retournant finalement sur les marchés financiers, Söder a continué à jouer la carte du dénigrement de la Grèce dans la politique intérieure, estimant en 2017 que «la Grèce est peu susceptible de survivre dans la zone euro à long terme. terme. »

Pièce B: En 2015, lorsque Merkel a ouvert les portes de l’Allemagne à des centaines de milliers de réfugiés et de migrants qui avaient afflué en Europe depuis la Turquie pour fuir les guerres en Syrie, en Irak et en Afghanistan, Söder a appelé à une «restriction massive de la migration» avec des quotas par pays. «Nous ne pouvons pas sauver le monde entier», a-t-il déclaré. Même le dirigeant de l’époque de la CSU, Horst Seehofer, s’est senti obligé de prendre ses distances, affirmant que le parti ne contesterait pas le droit d’asile.

Un an plus tard, Söder a déclaré que la politique d’accueil des réfugiés de Merkel n’était «pas démocratiquement légitimée» et que de nombreux Allemands pensaient qu’il était temps de remplacer sa «culture d’accueil» par une «culture de bon sens» et de fermer les portes. En 2018, il a appelé la Bavière à refuser unilatéralement les demandeurs d’asile en provenance d’autres pays de l’UE avant de reculer.

Pièce C: En 2013, en tant que ministre des Finances bavarois, Söder a déposé une plainte devant la Cour constitutionnelle contre le système de partage des revenus entre les États allemands en vertu duquel des États riches tels que la Bavière versent une fraction de leurs recettes fiscales aux régions les plus pauvres, notamment la ville du nord. États de Hambourg et de Brême et les anciens États communistes d’Allemagne de l’Est. Il a qualifié le système de «punition pour ceux qui travaillent le plus dur».

Pièce D: Söder est souvent apparu comme le bras droit de Merkel dans la crise des coronavirus parce qu’il préside la conférence des premiers ministres des 16 États fédéraux, qui jusqu’à cette semaine détenait le véritable pouvoir sur toutes les restrictions de santé publique. Le rôle lui a donné une aura d’homme d’État et de bâtisseur de consensus, mais cela ne l’a pas empêché de s’en prendre à l’UE et de négocier un accord parallèle provisoire avec la Russie pour un approvisionnement en vaccins Spoutnik pour la Bavière, si et quand il est approuvé par le Agence européenne des médicaments.

Il y a peu de problèmes sur lesquels Söder n’a pas changé de position. Un farouchement opposant à celui de Merkel Energiewende, il était d’abord contre, puis pour l’abandon de l’énergie nucléaire, et a récemment appelé à la fin du moteur à combustion interne d’ici 2035.

«Comme toujours avec Markus Söder, la question est de savoir si M. Serious, fraîchement lavé en vert, étreignant les arbres, protégeant les abeilles et promouvant les femmes sur scène, est authentique, ou s’il s’agit simplement d’un nouveau costume particulièrement attrayant». la journaliste Mariam Lau a écrit dans l’hebdomadaire politique Die Zeit.

Personnalités mises à part, il y a une raison pour laquelle l’Allemagne n’a jamais eu de chancelier de la CSU. Aucun des deux précédents candidats à la chancelière du parti, Strauß en 1980 et Edmund Stoiber en 2002, n’a été élu parce que la CSU défend la droite populiste du courant dominant. Dans les années 1970, Strauß a même menacé de rompre avec l’Union, comme l’alliance CDU / CSU est connue, et de former un parti national rival de droite. Sa devise était qu’il ne devrait y avoir «rien à droite de la CSU, sauf le mur».

Cela pourrait bien se passer en Bavière (même si le passage de Söder à la droite anti-immigration en 2018 n’a pas empêché l’AfD de remporter 10% des voix régionales). Mais cela ne fonctionne pas bien dans la plupart de l’Allemagne de l’Ouest, où réside la majeure partie de l’électorat.

En revanche, la politique intermédiaire de Laschet l’a aidé à conquérir un cœur social-démocrate traditionnel autour de la région industrielle de la Ruhr pour la CDU en 2017, malgré l’inquiétude du public quant à l’accueil de Merkel pour les réfugiés.

Sa principale différence avec Merkel réside dans son approche prudente et souvent réticente de l’intégration européenne. Il a appelé à une grande initiative à la Kohl pour remettre l’Union européenne sur les rails après le départ de la Grande-Bretagne et s’est plaint: «Aujourd’hui, le président français fait des propositions et il nous faut trop de temps pour répondre.

En matière de politique étrangère, il n’y a pas grand-chose qui sépare les deux prétendants au trône de Merkel. Tous deux ont soutenu ses efforts pour maintenir de bonnes relations économiques avec la Russie et la Chine au profit de l’industrie allemande malgré les différences géopolitiques.

Le véritable choix est donc de savoir si les conservateurs allemands veulent un Rhinelander modéré pro-européen ou un populiste alpin plus à droite comme chef. Quoi qu’en disent les sondages de cette semaine, rien ne garantit que ce dernier donnera un meilleur résultat en septembre.