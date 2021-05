À l’intérieur du vol de la rive nord: «  J’attendais la balle à l’arrière de la tête  »

Pour ceux qui sont déçus par la finale de Line of Duty, Heist: The Northern Bank Robbery (BBC One, 21h) est un mystère de Belfast avec un dénouement beaucoup plus moralement ambivalent. Il regorge de rebondissements improbables et comprend un casting de dizaines. Le seul problème est ici que les méchants sont trop réels.

Plusieurs moments refroidissent le sang. Il s’agit notamment des enregistrements d’un Karyn McMullan sanglotant, l’épouse d’un directeur adjoint de la Northern Bank, qui a été kidnappée et laissée à craindre pour sa vie lors du raid de 26,5 millions de livres sterling en décembre 2004.

Les téléspectateurs peuvent également ressentir un frisson devant les images du planificateur et exécuteur de l’IRA, Bobby Storey, dont on pense généralement qu’il a orchestré le cambriolage, hurlant «nous ne sommes pas partis, vous savez».

Les journalistes Darragh MacIntyre et Sam McBride, rédacteur en chef politique de la Belfast News Letter, ont exposé en détail facilement les arguments en faveur de l’implication provisoire de l’IRA dans le braquage. Ils transmettent également la pure horreur que McMullan a traversée pendant les 24 heures où elle a été prise en otage (sa bouche était scellée; elle craignait d’être agressée sexuellement puis abattue dans les bois).

Cependant, MacIntyre et McBride se perdent dans les mauvaises herbes, relatant légèrement les conséquences du hold-up. Les autorités du Nord retirant intelligemment tous les billets de la Banque du Nord de la circulation, le transport a été rendu plus ou moins sans valeur. Une poubelle pleine de notes à moitié brûlées a été découverte plus tard à Cork et le Garda swoop. C’est, hélas, là que la simple accumulation d’informations devient écrasante, de sorte qu’il est difficile de savoir qui a été arrêté et sur quelles charges.

Ce qui ressort vraiment, c’est la pure bêtise. Outfoxed par le PSNI, l’IRA n’a pas pu se débarrasser de la majeure partie de l’argent, tandis que le tollé suscité par le vol a failli faire dérailler le processus de paix. Gerry Adams est montré en train de passer au crible son siège alors que, parmi tous, le politicien américain John McCain reproche à l’IRA sa criminalité.

«Adams et McGuinness voulaient finalement que l’IRA disparaisse», déclare l’ancien prisonnier de l’IRA Anthony McIntyre. «Mais au moment de leur choix. Ils [saw] [the IRA] comme un outil de négociation précieux. »

«Le cerveau derrière ces activités était Bobby Storey», ajoute l’auteur Brian Feeney. «C’est généralement reconnu par les forces de sécurité, les services de renseignement de l’armée, le lot.»

Comme s’ils lisaient dans les pensées des téléspectateurs, MacIntyre et McBride ont ensuite coupé des images de hauts républicains assistant à une commémoration pour marquer la mort de Storey à Belfast l’année dernière. Ils sont flanqués de militants portant des uniformes assortis de pantalons noirs et de chemises blanches.

MacIntyre et McBride ont réuni une liste impressionnante de personnes interrogées, dont l’ancien Taoiseach Bertie Ahern et l’ancien chef de police du PSNI, Hugh Orde. Leur film dresse un portrait décourageant de la criminalité qui découle inévitablement du terrorisme. Cela est étayé par la conclusion d’Ahern que l’argent devait payer les hommes de l’IRA.

«Le point de vue de ceux qui auraient pu savoir, que j’ai jamais demandé, m’a dit que c’était aussi simple ou compliqué que cela, que c’était le fonds de pension… pour les gars qui se retiraient des activités de l’IRA.

Mais les mots qui vont au plus vite sont ceux de la kidnappée Karyn McMullan, comme MacIntyre cite une déclaration qu’elle a plus tard faite au tribunal.

«Pendant des heures, j’ai pensé qu’ils allaient me tuer», a-t-elle dit. «J’attendais la balle à l’arrière de la tête. Je lui ai demandé de ramener mon corps dans ma famille.