Les dirigeants britanniques gèrent les attentes avant les votes locaux

Smartbox Visite guidée de 3h de Bordeaux avec dégustation de spécialités locales pour 2 personnes Coffret cadeau Smartbox

Bordeaux, la ville qui respire la convivialité et la douceur de vivre, qui a le goût du vin et des cannelés : Les Visites Particulières vous proposent de la découvrir à 2 pendant 3 heures de visite privée avec dégustations locales en compagnie d’un guide-conférencier. L’arpenter avec un accompagnateur, c’est avant tout ne pas manquer l’essentiel des incontournables, mais aussi rentrer dans les moindres secrets et anecdotes que conserve cette commune pleine d’histoires. Prenez-en plein les yeux en arrivant place de la Comédie, entourée d’une part par l’imposant Grand-Théâtre et de l’autre par le somptueux Grand-Hôtel, laissant dévoiler au bout le début de la célèbre rue Sainte-Catherine, plus longue rue commerçante et piétonne d’Europe. Ce petit Paris est riche en monuments historiques et architecture, mais pas que ! Tout le long de l’escapade, dégustez des spécialités de là-bas. Entre terre et mer, la gastronomie bordelaise sait se faire remarquer. Alors n’attendez plus, la belle endormie vous attend pour se réveiller !