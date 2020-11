Miriam Lord: Dramatic Al prépare le terrain pour un sombre jour de calcul

Il y avait une grande chanson appelée John Wayne. Cela devait faire près de 30 ans que c’était un succès pour les rockers irlandais The Rhythm Kings, mais c’était un bon morceau. Le refrain irrésistible d’une ligne était un matériau approprié pour les vers d’oreille.

Maintenant, comment ça s’est passé?

Ah oui, nous l’avons. Nous l’avons maintenant.

« Est-ce un oiseau?

Est-ce un avion?

Oo-oh non….

C’est Alan Kelly! «

Cela ne semble pas juste. Mais nous savons que si AK47 était sur scène lorsque Rocky de Valera a écrit John Wayne, il serait certainement le sujet du refrain.

L’explosion de nostalgie musicale de mercredi a été provoquée par la réaction du Taoiseach aux menaces persistantes de harcèlement et de malheur de Kelly au sujet d’un jour sombre où Dáil compte à venir pour lui et son gouvernement de coalition.

Le dernier épisode de pronostics sombres du dirigeant travailliste dure depuis plus de quinze jours maintenant. Il lévite comme un diseur de bonne aventure foraine sur une mauvaise carte de tarot parce qu’il ne peut pas obtenir une réponse claire du gouvernement sur la procédure qu’il a suivie lors de la nomination de notre dernier juge à la Cour suprême, Séamus Woulfe.

Tout cela est très amusant, Alan prévenant Micheál qu’il n’y a nulle part où se cacher car il ira au cœur du processus de sélection ou de l’absence de processus de sélection, peu importe le temps que cela prendra.

Comme preuve de sa détermination, il s’est opposé lorsque le Ceann Comhairle l’a appelé à parler parce que le leader du Sinn Féin jouissait d’une bonne course dans les enjeux de Make Micheál Squirm Over Keeping Schtum.

«Je vais céder la place à la députée Mary Lou McDonald», a déclaré Alan, surpris, Mary Lou a fait une double prise ravie et le Ceann Comhairle a failli tomber de son trône.

«De-de-ceci est une procédure très inhabituelle,» flotta Micheál, légèrement énervé.

Même s’il est bien habitué au jambon trop cuit de Kelly – toutes ces années à la tête du groupe du passionné de théâtre amateur Marc MacSharry le soutiennent maintenant – l’affirmation implacable du Tipperary TD selon laquelle il évitait les questions ennuyait clairement le Taoiseach.

Après une autre vague de contributions avec des menaces d’Alan sur ce qu’il va faire une fois qu’il aura découvert la vérité, Micheál a riposté.

«Aucune imitation de John Wayne ne me dérangera, je peux vous dire que, en termes de façon dont vous continuez à suggérer mélodramiquement, vous allez gérer la vie des gens et tout ça.

AK47 avait l’air plutôt flatté, il faut le dire. John Wayne, rien de moins.

Bien que pour être honnête, Big Al essayait d’opter pour plus d’un Liam Neeson dans l’ambiance Taken.

Alors que cette saga de la connaissance de la ministre de la Justice (ou de son prédécesseur) des circonstances entourant le choix d’un juge et de ce que son chef, puis le taoiseach, Leo Varadkar savaient et ce que le chef du Fianna Fáil et maintenant Taoiseach ne savaient pas, est reformulée à la Chambre, Alan Kelly promet à plusieurs reprises d’obtenir justice, ou du moins d’amener le ministre de la Justice à venir au Dáil pour rendre compte de ses actes.

Marquez ses paroles. «Goutte, goutte, goutte. Tranche, par tranche, par tranche. »

Ce serait le jambon. Des tranches assez épaisses, donc.

La façon dont cela se passe généralement est qu’il se lève avec lassitude et fixe Micheál avec un regard sérieux avant d’annoncer gravement qu’il va le dire tel quel, appeler un chat un chat, mettre le Taoiseach juste sur quelques faits de la vie politique. et découvrez ce qui s’est réellement passé pour le bien du pays et de la démocratie parlementaire.

Comme il l’a dit mardi: «Sachez ceci. Cela sera réglé dans un sens ou dans l’autre. Nous allons découvrir la vérité.

Un ministre doit faire ce qu’un ministre doit faire, comme.

Drame

Tout ce drame aurait pu être évité si le Taoiseach et la ministre de la Justice Helen McEntee avaient accédé à la demande des forces combinées de l’opposition de venir au Sénat pour faire une déclaration sur le processus de nomination et répondre aux questions.

Mardi, Micheál tenait résolument le coup au nom d’Helen et, vraisemblablement, de son patron Leo.

Les demandes de l’opposition d’abandonner et de céder ne sont allées nulle part. Helen McAbsEntee n’avait-elle pas répondu aux questions lors d’une réunion de comité et ailleurs?

Mercredi matin, le Comité de la justice a dû publier une déclaration confirmant aux distraits Taoiseach et Tánaiste que le ministre n’avait définitivement répondu à aucune question lors de leur concert.

En attendant, Alan Kelly pratique son Liam Neeson dans le miroir avant l’apparition tant attendue d’Helen Dáil

Au Dáil, les députés de l’opposition ont maintenu la pression, interrompant bruyamment alors qu’un Micheál peiné se lançait dans une réponse sinueuse sur la façon dont lui et son ministre étaient prêts. Ils ont à peine remarqué sa remarque de clôture.

«Elle est prête à venir demain à la Chambre pour faire une déclaration et répondre aux questions à ce sujet également», a déclaré le Taoiseach qui, 24 heures plus tôt, avait déclaré au leader travailliste: «Ce type de browbeating ne fonctionne pas avec moi, député. Kelly. Je veux juste que vous le sachiez.

Son inclusion surprise du ministre McPresEntee a surpris ses bourreaux. Ils ont continué à se disputer avec lui, cette fois sur la bonne foi de son entreprise. Kelly et McDonald soupçonnaient qu’un double croisement se préparait.

Le Ceann Comhairle était profondément dégoûté. Voulaient-ils que le ministre s’adresse à la Chambre ou non? Seán Ó Feargháil a déclaré que Micheál Martin avait été très clair. «Les gens ont demandé au Taoiseach, naturellement, si le ministre viendrait et répondrait aux questions» et il a convenu que le comité des affaires se réunirait pour prendre les dispositions nécessaires pour que le ministre comparaisse.

L’utilisation du mot «compréhensible» par Ó’Feargháil était révélatrice.

Affaires drôles

Mary Lou n’était pas convaincue qu’il n’y aurait pas de choses amusantes de la part du gouvernement à la réunion, essayant de revenir sur leur demande d’une déclaration complète et d’un temps de questions suffisant.

« C’est précisément ce que j’ai entendu le Taoiseach dire et c’est précisément ce que je propose de faciliter », a répondu le CC.

Alan Kelly était également méfiant.

«Parce que j’ai déjà emprunté cette voie avec les ministres et je ne m’arrêterai pas tant que je n’aurai pas répondu à mes questions… Et je le ferai. Nous y arriverons, Taoiseach. Croyez-moi là-dessus. Tranche. Par tranche. »

Plus de jambon s’il vous plaît!

Le comité s’est réuni plus tard dans l’après-midi. Et il y a eu une controverse majeure sur l’attribution du temps de parole avec l’opposition tonnante que le gouvernement essayait toujours de «protéger» le ministre de la Justice.

Tout deviendra clair assez tôt.

En attendant, Alan Kelly (et non John Wayne) pratique son Liam Neeson dans le miroir avant l’apparition tant attendue d’Helen à Dáil.

«Je veux savoir qui d’autre savait. Je veux savoir ce qu’ils voulaient. Si vous recherchez de la sympathie, je peux vous dire que je n’ai pas honte.

«Mais ce que je possède, ce sont des compétences très particulières, des compétences que j’ai acquises au cours d’une très longue carrière. Des compétences qui font de moi un cauchemar pour des gens comme vous. Si vous êtes à mon niveau maintenant, ce sera la fin. Je ne te chercherai pas, je ne te poursuivrai pas.

«Mais si vous ne le faites pas, je chercherai Micheál et Leo, je les trouverai et je les éclaterai.