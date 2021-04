Chelsea et Man City se retirent de la Super League européenne, rapporte

Chelsea se prépare à se retirer de la Super League européenne, selon les rapports.

Le propriétaire Roman Abramovich aurait motivé la décision, après avoir écouté les protestations des fans et choisi de se retirer des nouveaux plans de la ligue européenne.

Chelsea est le premier des clubs anglais des «Big Six» à choisir de quitter la compétition, qui n’a été annoncée que dimanche soir.

Manchester City a refusé de commenter les informations selon lesquelles ils prévoyaient également de quitter une fois contactés. Un porte-parole a déclaré: «Nous ne pouvons pas commenter pour des raisons juridiques.»

L’Atletico Madrid et Barcelone se seraient également retirés, mais il est entendu que Manchester United et Liverpool n’ont pas changé de position.

On pense que les motivations d’Abramovich n’ont jamais été une question d’argent, et les Bleus sont maintenant censés préparer des documents pour se retirer officiellement de la compétition.

On pensait seulement que les chefs de Stamford Bridge s’étaient inscrits en tant que membre fondateur de la Super League afin de ne pas être laissés pour compte par l’échappée voyou.

Mais après une condamnation retentissante de tous les horizons politiques et sportifs, Chelsea semble avoir décidé de se retirer de la compétition – moins de 48 heures après son annonce.

Les fans de Chelsea ont lancé une manifestation de masse à l’extérieur de Stamford Bridge, avec des banderoles critiquant le club pour sa décision de rejoindre la controversée Super League.

Des dizaines de fans ont scandé, lancé des bombes fumigènes bleues et ont défilé dans l’ouest de Londres, la police tentant de contrôler la foule.

L’ancien gardien des Blues Petr Cech, maintenant conseiller technique du club, s’est entretenu avec certains supporters et a pu être entendu dire «donnez du temps à tout le monde» dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

L’ancien ailier de Chelsea, Pat Nevin, qui travaillait comme expert pour BBC Radio 5 Live, a vu le retrait de son ancien club comme la première brique dans le mur qui fera tomber le reste avec lui.

Il a dit: «Si vous supposez ériger un mur de briques et montrer à tout le monde cette solidarité … il faut une brique pour tomber. Si cette brique est tombée ce soir et que c’est Chelsea, elle est partie.

«En fait, je pense que c’est complètement parti et que c’est mort dans l’eau, et nous pouvons revenir à quelque chose qui s’approche de la normalité et discuter de ce à quoi la Ligue des champions va ressembler la saison prochaine. C’est ce grand, un club qui en sort.

Les plans de la compétition avaient été «unanimement et vigoureusement» rejetés par les 14 autres membres de la Premier League plus tôt mardi, tandis qu’un certain nombre de joueurs de haut niveau se sont prononcés contre la compétition.

Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, a déclaré sur Twitter: «Cet homme sort d’une petite ville de Belgique en rêvant de jouer au plus haut niveau possible.

«J’ai travaillé et concouru contre tout le monde essayant de gagner l’ultime. Mais le mot le plus important est CONCURRENCE.

«Nous savons que c’est une grande entreprise et je sais que je fais partie de cette entreprise. Mais je suis encore un petit garçon qui adore jouer au football.

«Il ne s’agit pas d’une certaine entité dans ce cas, il s’agit du football dans le monde entier. Continuons à inspirer la prochaine génération de footballeurs et à faire rêver les fans. »

Le défenseur de Manchester United, Luke Shaw, s’est dit préoccupé par le fait que «les changements pourraient avoir un impact sur le sport que moi et des millions d’autres adorons».

Il a ajouté sur Twitter: «Nous sommes sans supporters dans les stades depuis plus d’un an maintenant et je sais à quel point l’équipe et moi-même les avons ratés à chaque match.

« Les fans et les joueurs doivent toujours avoir une voix et leur opinion doit toujours être prise en compte. »