Des locataires risquent la prison après avoir refusé de quitter leur logement loué

Une société de gestion d’actifs réclame l’emprisonnement de 19 adultes parce qu’ils ne quitteront pas leur logement loué dans le nord de Dublin.

Dans une affaire devant la Haute Cour mardi, Pepper Finance dira que les 12 ménages n’ont pas le droit légal de rester dans les maisons du 31 Richmond Avenue, Fairview et 21 Little Mary Street, Dublin 7. Ils diront que les locataires sont en outrage à une décision judiciaire antérieure d’évacuer les propriétés.

Pepper Finance, le quatrième créancier hypothécaire des propriétés depuis 2008, «sollicite des ordonnances de saisie et de renvoi» des locataires décrits dans ses observations juridiques comme des «personnes inconnues».

Les ménages à faible revenu, qui vivent chez eux depuis plus de 16 ans, disent qu’ils n’étaient pas au courant de la procédure jusqu’à la fin de l’année dernière et qu’ils n’ont nulle part où aller. Beaucoup sont de Roumanie et ont un anglais limité.

Ils disent qu’ils ont continué à payer le loyer à leur propriétaire d’origine, l’homme d’affaires Jerry Beades, et n’étaient pas au courant de procédures judiciaires alambiquées centrées sur les propriétés pendant plus d’une décennie.

M. Beades, qui reste le créancier hypothécaire, maintient comme propriétaire qu’il a légalement le droit de percevoir le loyer. Il dit qu’aucun des créanciers hypothécaires ne lui a demandé de fournir des détails sur les locataires de l’une ou l’autre propriété depuis 2008.

«Je ne pense pas qu’ils aient intérêt à s’occuper des locataires», a-t-il déclaré. «Ils veulent juste qu’ils sortent.

Vasile Circu, qui vit dans un appartement de trois chambres à Richmond Avenue avec sa compagne et ses deux filles, dit qu’ils sont dans «une très mauvaise situation». Ils occupent l’un des sept appartements de la grande maison délabrée.

«Les problèmes ont commencé cette année le 14 janvier. Environ six personnes sont arrivées et ils ont dit que nous devions quitter la maison. Ils ont juste dit que nous devions quitter la maison. J’appelle la Garda parce qu’ils ne veulent pas nous dire qui ils sont. Les Garda sont venus et ils sont partis. En février . . . la même chose se reproduit.

M. Beades, qui a obtenu une hypothèque pour les propriétés en 2003, a été condamné à céder la possession en juin 2008 à l’Irish Intercontinental Bank.

À la suite de longs appels largement infructueux de M. Beades, la possession a été accordée à KBC en juillet 2018, puis à Beltany Properties en octobre 2019, puis à Pepper en juillet dernier.

M. Circu, qui travaille dans la construction, montre un avis adressé aux «occupants» de la maison, sans nom ni numéro d’appartement, daté du 7 décembre, du cabinet d’avocats Maples Group, qui agit pour Pepper.

Se référant à l’affaire «Pepper Finance Corporation DAC contre des inconnus occupant la propriété connue sous le nom de 31 Richmond Avenue», il est dit: «Nous nous référons à. . . la demande d’injonction de notre client et de possession de la propriété qui a été présentée au tribunal le 25 novembre 2020. Nous notons que vous n’étiez pas présent et que vous n’avez pas comparu.

« Les loyers sont fous »

M. Circu dit qu’il n’était pas au courant de l’affaire à l’époque, ou en octobre lorsque l’affaire était également devant les tribunaux.

À la suite de l’incident survenu à la maison en janvier, lui et ses voisins se sont présentés au tribunal le 19 février avec une équipe juridique agissant bénévolement. La demande de renvoi de Pepper a été ajournée pour permettre à l’avocat des locataires, Eoghan O’Reilly, de recueillir des affidavits.

Il soutient que les locataires ont reçu des commandes incorrectement car elles ne leur étaient pas adressées et que leurs locations sont valides. «Il peut être nécessaire que les enfants reçoivent des conseils juridiques indépendants concernant leurs droits.»

M. Circu a déclaré qu’il avait essayé de chercher un autre endroit où vivre, mais que c’était difficile à cause de la pandémie.

«Il n’y a pas de travail, donc il n’y a pas d’argent pour obtenir l’autre loyer. Les loyers sont insensés », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé quelle solution lui et ses voisins aimeraient, il a dit qu’ils aimeraient rester et payer un loyer à Pepper ou à un autre propriétaire.

Il dit qu’il est «très confus et très inquiet» et que «c’est une très mauvaise situation avec les enfants».

Pepper et le Maples Group ont refusé de fournir un commentaire car l’affaire est devant les tribunaux.