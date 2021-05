Les Etats-Unis « répondront » si la Russie « agit de manière imprudente ou agressive », a déclaré jeudi le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken dans l’émission Today de BBC Radio 4.

Parmi les actes imprudents, Blinken a mentionné «la cyber-intrusion de SolarWinds», «l’ingérence dans nos élections» et «ce qu’elle a fait à M. Navalny». Les Etats-Unis « préféreraient une relation plus stable et prévisible » si les actions de la Russie le permettent, a-t-il ajouté.

Le diplomate a également réitéré l’opposition personnelle de Biden au projet de pipeline Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne. Bien que le ministère américain de la Justice ait initialement décidé d’autoriser des sanctions contre la société qui construisait le gazoduc dans le cadre de nouvelles sanctions contre la Russie, l’approbation a été annulée en avril. Cependant, le président américain pense toujours que Nord Stream 2 est «une mauvaise idée».

Parlant de l’Irlande du Nord, Blinken a déclaré que la paix «est quelque chose [the U.S.] est très concentré sur. Le plus important pour Biden est que «les acquis de l’accord du Vendredi saint sont durables et que nous avons à l’esprit le bien-être politique et économique de l’Irlande du Nord».

À propos de la Chine, Blinken a déclaré que les États-Unis n’essayaient pas de contenir le pays, mais a également averti que «chaque fois que quelqu’un essaie de saper [the rules-based international system] en ne respectant pas les règles; en ne respectant pas les engagements pris, nous nous lèverons et dirons «non, nous n’acceptons pas cela». »Cela fait écho au communiqué conjoint publié par la conférence du G7 à laquelle Blinken a participé mardi et mercredi.