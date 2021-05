Covid-19: le déploiement du vaccin Johnson & Johnson one-shot commence avec les sans-abri

Le Health Service Executive (HSE) a commencé le déploiement du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 qui ne nécessite qu’une seule injection, avec 700 doses distribuées aux services aux sans-abri opérant dans le centre-ville de Dublin mercredi.

Le HSE a commencé à inviter des jeunes de 57 ans à s’inscrire au vaccin jeudi. Environ 104 000 personnes âgées de plus de 50 ans se sont inscrites à ce jour.

Les données réelles d’Israël montrent que le vaccin Pfizer / BioNTech est aussi efficace au niveau de la population que dans les tests. Il montre qu’une dose de deux injections est efficace à 95% contre l’infection, l’hospitalisation et la mort du Covid-19 en Israël. Pendant ce temps, une seule injection a donné une protection de 58% contre l’infection, 76% contre l’hospitalisation et 77% contre la mort.

Les auteurs du rapport, qui est publié dans la revue Lancet, ont souligné l’importance pour les personnes de recevoir une deuxième dose si celle-ci est recommandée.

Pfizer et BioNTech ont accepté de vacciner tous les athlètes olympiens et paralympiques irlandais et les équipes de soutien. La Fédération olympique d’Irlande a déclaré que le développement était «extrêmement bienvenu étant donné les niveaux très élevés d’anxiété que le manque de vaccination provoquait au sein de l’équipe».

À partir du 7 mai, nous proposerons des tests d’antigène dans les 168 magasins d’Irlande. Avec une limite maximale de 5 packs par client, ils seront mis en vente pour 24,99 € par pack. Chaque pack contient 5 kits de test. – Lidl Irlande (@lidl_ireland) 6 mai 2021

La fédération a déclaré que l’offre de vaccin «allège le principal devoir de diligence» qui pourrait survenir si des athlètes irlandais non vaccinés étaient envoyés dans les villages olympiques pour se mêler à d’autres athlètes.

Mardi soir, 1 655 866 vaccinations ont été administrées, dont 1 201 373 étaient des premières doses et 454 493 étaient des secondes doses. Il y a eu 33 996 vaccins administrés mardi, comme le montrent les derniers chiffres disponibles.

Cela signifie que près de 31% de la population âgée de plus de 16 ans ont reçu une première dose et 11,6% ont reçu les deux injections.

Il y avait 131 personnes à l’hôpital avec Covid-19 pendant la nuit, soit une augmentation de deux par rapport à la nuit précédente, tandis que le nombre de soins intensifs a diminué de trois à 37.

Niamh O’Beirne, responsable national du HSE pour le test et la traçabilité, a déclaré que plus de 60000 personnes avaient bénéficié d’un test Covid-19 gratuit dans les centres de test contextuels du pays pour les personnes sans symptômes, avec 1 960 cas positifs détectés. Seize centres éphémères sont actuellement ouverts.

Elle a dit que la «grande majorité» de ceux qui se présentent pour le test sont âgés entre 20 et 45 ans et que leur positivité est beaucoup plus élevée que les personnes de plus de 65 ans. Les taux de positivité chez les personnes de moins de 45 ans qui se présentent au test sont de 5 pour cent; pour les plus de 65 ans, il n’est que de 1,8%.

Pendant ce temps, Lidl a annoncé qu’il serait le premier supermarché du pays à vendre des tests d’antigènes en magasin. Un pack de cinq kits de test coûtera 24,99 €, et ceux-ci seront disponibles dans 168 magasins à travers la République à partir du 7 mai. Il y aura une limite de cinq packs par client.

Le PDG de Lidl Ireland, JP Scally, a déclaré: «Nous espérons qu’en proposant ces tests, ils ajouteront un niveau supplémentaire de réconfort à nos clients en suivant ces conseils.»