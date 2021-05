Près d’un tiers des adultes ont reçu le vaccin Covid-19, selon HSE

FDM Matelas adulte ressorts ensachés-latex multipocket CALVI avec une housse silver - Mousse polyuréthane T25 / Mousse VISCO / Ressorts ensachés multipocket / latex - libolion.fr

Matelas adulte de 25 cm d'épaisseur CALVI avec ressorts ensachés multipocket avec housse silver Le matelas ressorts multipocket CALVI est un produit conçu pour les clients les plus exigeants. Les ressorts ensachés ont été fabriqués selon la technologie NanoHARD qui prolonge considérablement leur durée de vie. Le matelas est double face. Sur une des faces du matelas, vous retrouvez la mousse à mémoire de forme VISCO de 4 cm d’épaisseur. Sur la deuxième face, une couche de 4 cm de latex qui sa caractérise par une grande flexibilité et une excellente aération. Ressorts ensachés à 7 zones Les ressorts divisent le matelas en 7 zones, chaque zone correspondant à une partie du corps. Les ressorts fonctionnent indépendamment l’un de l’autre, deux personnes qui dorment l’une à côté de l’autre ne ressentent pas d’inconfort dû aux mouvements de l’autre personne. Le matelas est également idéal pour les personnes de poids corporel différent. Mousse polyuréthane T25 Mousse très résistante à la déformation. Flexible et élastique. Feutrine Une couche naturelle qui sépare les ressorts de la mousse Permet de prolonger considérablement la durée de vie du matelas et renforce sa structure Mousse VISCO – viscoélastique à mémoire de forme La mousse VISCO s’adapte à la forme du corps sous l’influence de la température. Soutien naturel pour votre colonne vertébrale. Parfait pour les personnes souffrantes de maux de dos. Latex Le latex possède des propriétés antiallergiques. Il se caractérise par une grande flexibilité. C’est un matériau durable et résistant à l’usure. Utilisé, il ne connaitra pas de changements visibles dans sa structure et ses propriétés. Il s’adapte à la forme du corps et assure une ventilation efficace pendant le sommeil. La housse SILVERCARE Le fil d’argent permet une meilleure absorption de l’humidité, possède des propriétés antistatiques et antibactériennes. Propriétés : antiallergique, doux au toucher, résistant, lavable à 30°C ______________________________ Après réception de la marchandise, déballez le matelas. Ensuite, placez-le sur une surface plane en position horizontale. Après avoir posé le matelas sur une surface plane, faites-le pivoter de 180° toutes les 6 heures. Le processus de restauration du matelas à sa forme appropriée peut prendre jusqu'à 72 heures (attendre 48-72h avant de dormir sur le matelas).