L’Opus Dei planifie un programme d’appartements de plusieurs millions d’euros dans le sud de Dublin

Une organisation caritative de l’Opus Dei, l’organisation catholique conservatrice, fait progresser les plans de construction de centaines d’appartements dans le sud de Dublin dans le cadre d’un projet de l’industrie immobilière dont la valeur potentielle est de 120 millions d’euros.

La Glenavy Educational Foundation, qui soutient les activités de l’Opus Dei, se prépare à demander une approbation de planification accélérée pour développer un site de 4,67 acres à Nullamore House à Milltown.

Le site, en face du pub Dropping Well, est utilisé comme centre éducatif pour les membres de l’Opus Dei, un mouvement mondial de catholiques stricts réputés pour le secret.

L’Opus Dei, qui revendique «environ 500» membres en Irlande, avait une résidence universitaire pour ses membres à Nullamore House pendant de nombreuses années.

Un rapport d’inspecteur publié par An Bord Pleanála montre que Glenavy a tenu des entretiens préalables à la candidature sur le site. Il souhaite obtenir le consentement pour 215 appartements répartis sur cinq blocs de quatre à huit étages, ainsi que quatre appartements dans la maison Nullamore elle-même et 16 autres dans les extensions proposées. Le plan comprend un parking pour voitures et vélos, une salle de sport, une salle de réception, une salle de projection, un salon et une crèche.

Les chiffres de l’industrie immobilière ont déclaré que le projet, s’il était réalisé, serait très lucratif avec une valeur probable de 100 millions d’euros ou plus. Un agent immobilier principal a déclaré que le site à lui seul pouvait commander 25 millions d’euros simplement sur la base de l’approbation de la planification. La même personne a estimé que la valeur brute de développement, avec l’ensemble des biens vendus, pourrait être de l’ordre de 120 millions d’euros.

Barry O’Grady, un directeur de Glenavy, n’a fait aucun commentaire sur l’aspect financier des propositions. Il a déclaré que Glenavy soutient les activités caritatives «inspirées» de l’Opus Dei, y compris la fourniture d’installations pour l’éducation religieuse.

«Il est prévu que les fonds issus du projet soient investis dans un fonds de dotation afin de fournir un revenu stable pour soutenir les projets caritatifs de l’organisation à l’avenir», a-t-il déclaré.

M. O’Grady est également administrateur de l’Opus Dei Prelature Charitable Trust en Irlande et administrateur de University Hostels Ltd, la société propriétaire du site Nullamore et en fait don à Glenavy dans le cadre du plan.

Proposition « en cours »

Lorsqu’on lui a demandé si le site pouvait être vendu à un développeur si l’approbation de planification était accordée, il a répondu: « Ni Glenavy ni Opus Dei ne seront les développeurs. »

En tant qu’organisme de bienfaisance, Glenavy ne paie pas d’impôt, mais les auberges universitaires, bien qu’il s’agisse d’une société à but non lucratif, en sont responsables. Interrogé sur la question de savoir si le don du site était motivé par l’impôt, M. O’Grady a déclaré que la conduite du processus via Glenavy reflétait une gestion financière «prudentielle».

«Cela permet de gérer de manière transparente tout produit généré conformément au code de gouvernance de l’autorité de régulation des organismes de bienfaisance.»

Bien que la proposition soit «en cours de traitement pour le moment», il a déclaré qu’une candidature formelle à An Bord Pleanála n’était pas imminente.

Les propriétaires peuvent demander l’approbation de planification accélérée du conseil pour les projets de logement comprenant plus de 100 unités jusqu’en février prochain.

Le processus, qui vise à accélérer la fourniture de logements, contourne les procédures de planification des autorités locales.