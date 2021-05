Smartbox Coffret Apéro viticole Languedoc blanc et Méditerranée rosé avec livraison à domicile Coffret cadeau Smartbox

C’est toujours l’heure de l’apéritif quelque part ! Grâce à ce coffret, recevez chez vous une box Apéro spécialement conçue pour des moments conviviaux, comprenant 2 bouteilles sélectionnées par Oé. Que ce soit le Languedoc blanc ou le Méditerranée rosé, ce que vous vous apprêtez à débouchonner c’est du vin 100 % biologique et vegan avec 0 % de pesticides, produit par des viticulteurs engagés dans la préservation de la biodiversité. L’objectif ? Promouvoir une viticulture durable et changer la manière de consommer : oui, faire du bon et le faire bien, c’est possible. Même la colle de l’étiquette en papier recyclé est hydrosoluble ! Alors pour goûter à des vignes qui sentent bon le changement des saisons tout en participant à une culture responsable, c’est à votre santé !