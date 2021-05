Le vote tactique pro-syndical frustre les nationalistes écossais

Belstaff BLOUSON HOMME MCGREGOR PRO-BELSTAFF

Caractéristiques Techniques :Conçue en collaboration avec Ewan McGregor, cette veste associe un coton ciré 354 g robuste, imperméable et coupe-vent de la fabrique écossaise Halley Stevenson à une doublure en tissu à carreaux écossais McGregor. Entièrement imperméable avec des coutures étanches et une membrane respirante, cette veste fera barrière contre les éléments tout en vous garantissant un confort optimal. Armure aérée D3O aux coudes et aux épaules pour prendre la route l'esprit tranquille.Modèle conçu en collaboration avec Ewan McGregorEmpiècements en cuir aux épaules et aux coudesPoignets et velours côtelé traditionnels BelstaffPoche résistante à l'eau avec construction traditionnelle BelstaffSacs de poche renforcésSystème d'évacuation de l'eau intérieur centré sur le devant, bande intégrée pour une fermeture plus facilePoche pour protection dorsale (D30 Viper niveau 1 ou niveau 2)Finitions griffées de style vintage sur l'ensemble, dont boutons-pression, fermetures zippées et aérationsCeinture réfléchissanteArmure aérée D3O de niveau 1 aux coudes et aux épaulesDÉTAILS ET ENTRETIENTissu en coton ciré Halley Stevenson 354 gMembrane respirante et entièrement imperméable avec coutures scellées sur l'ensembleDoublure à carreaux écossais représentant le tartan du clan McGregorTAILLE ET COUPECe vêtement taille normalement. Le mannequin mesure 1,90 m et porte une taille M