L’Espagne sonne à la fin des bordures de coronavirus avec des fêtes de rue bruyantes

Les Espagnols sont descendus dans la rue aux petites heures du dimanche matin pour célébrer la fin de 202 jours de restrictions nationales contre les coronavirus qui avaient limité les déplacements entre les régions, largement interdit les rassemblements sociaux et soumis les citoyens à des couvre-feux depuis l’automne dernier.

Dans des scènes rappelant les célébrations du Nouvel An pré-COVID, des milliers de personnes se sont rassemblées sur les places centrales de la plupart des villes du pays pour sonner à la fin des mesures d ‘«état d’alarme» adoptées par le gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez le 25 octobre de l’année dernière.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des groupes de personnes en buvant et en chantant dans la Puerta del Sol de Madrid et à Séville, les médias locaux ont rapporté que des foules bruyantes ont éclaté dans une interprétation de « Bella Ciao»Car les restrictions ont expiré à minuit. À Barcelone, un haut responsable municipal a déclaré que la police locale avait expulsé 6 500 personnes de 31 fêtes de rue différentes, car la consommation d’alcool dans les rues est interdite dans la ville.

Le gouvernement espagnol a décrété «l’état d’alarme» pour tenter de ralentir la propagation du COVID-19 au milieu de la deuxième vague qui a ravagé l’Europe l’automne dernier.

Peu de temps après l’adoption des mesures, Sánchez s’est fixé comme objectif de réduire le taux d’infection sur deux semaines en dessous de 25 cas pour 100 000 habitants. Le chiffre oscillait autour de 170 pour 100000 dimanche, un peu moins de la moitié de ce qu’il était lorsque le décret a été promulgué l’automne dernier, et le gouvernement a décidé que suffisamment de progrès avaient été accomplis dans la lutte contre la pandémie pour assouplir les règles.

Les mesures à l’échelle nationale ont été durement contestées par des dirigeants conservateurs comme la présidente régionale de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui a insisté pour maintenir les bars et restaurants de la capitale ouverts et a accusé Sánchez de tenter de supprimer la liberté des citoyens avec ces restrictions.

Ayuso a été réélue pour un second mandat la semaine dernière après une campagne largement centrée sur son opposition au gouvernement national.

Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida condamné les fêtes de rue et a rappelé aux fêtards que la consommation d’alcool à l’extérieur était interdite à Madrid, ajoutant que «la liberté ne se définit pas par le non-respect des règles».

Le pouvoir d’imposer de nouvelles mesures liées aux coronavirus passe désormais aux administrations régionales, ce qui entraîne des restrictions différentes dans tout le pays: alors qu’un couvre-feu de 23 heures est toujours en vigueur en Navarre, une telle règle n’existe pas dans la région voisine d’Aragon, par exemple.

La levée des mesures devrait entraîner une augmentation des voyages en Espagne, où plusieurs régions avaient été isolées pendant des mois dans le but de contenir le virus. L’agence de voyages en ligne Rumbo.es a rapporté que les ventes de forfaits vacances avaient grimpé à 68% au cours de la semaine dernière.

Affrontements à Bruxelles

Comme en Espagne, l’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus en Belgique ce week-end a conduit à des rassemblements de masse dans des villes comme Bruxelles et Louvain samedi soir, avec des milliers de personnes emballées dans des terrasses de restaurants et de bars fermés depuis le début de l’automne.

Plus de 1000 personnes recueillies faire la fête à Bruxelles sur et autour de la place Flagey, en déclenchant des feux d’artifice et en réagissant avec colère lorsque la police a tenté de dégager la place aux petites heures du dimanche matin. Seules 10 personnes sont censées se rassembler en plein air, selon les dernières règles belges.

Police a chargé les foules et utilisé un Canon à eau pour disperser les fêtards après que les officiers aient été bombardés d’objets.

Le porte-parole belge du COVID-19, Yves Van Laethem, comparant les célébrations à un bouchon de champagne sortant d’une bouteille, a déclaré que des rassemblements de masse effusifs étaient à prévoir, mais a ajouté que de telles scènes «ne doivent pas être répétées» si les taux d’infection doivent rester bas.