Coronavirus: deux autres décès, 514 nouveaux cas signalés dans l’État

Deux autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet). Cela porte à 4 921 le nombre total de décès dans la pandémie.

Le Nphet a également signalé 514 cas confirmés de la maladie, portant à 252 809 le nombre total de cas dans la République.

L’âge médian des cas est de 28 ans et 75% ont moins de 45 ans. Aujourd’hui, 259 cas étaient des hommes et 248 des femmes.

La moyenne mobile des cas sur cinq jours est de 432.

Dimanche matin, 116 patients atteints de Covid-19 ont été hospitalisés, soit une augmentation de six la veille. Cela comprenait 31 patients en soins intensifs, en baisse de deux. Il y a eu 11 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Le chiffre de 116 patients est le nombre le plus bas de personnes hospitalisées avec le virus depuis fin septembre 2020.

Vendredi, 1 799 190 doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées: 1 305 178 premières doses et 494 012 secondes doses.

Le ministre de la Santé d’Irlande du Nord, Robin Swann (à gauche) et le ministre de la Santé, Stephen Donnelly. Photographies: Niall Carson / PA Wire et Gareth Chaney / Collins



Auparavant, le ministre de la Santé Stephen Donnelly avait rejeté un appel du ministre de la Santé du Nord à arrêter les voyages transfrontaliers en raison d’un pic de cas de Covid-19 dans le Donegal.

Le ministre de la Santé d’Irlande du Nord, Robin Swann, a écrit à M. Donnelly la semaine dernière pour lui dire que les voyages non essentiels à travers la frontière doivent être arrêtés «par l’application de la loi si nécessaire».

Cependant, M. Donnelly a déclaré dimanche que la situation épidémiologique «ne le justifierait pas», et a ajouté qu’il n’était pas prévu de modifier l’assouplissement des voyages inter-comtés à partir de lundi. «Nous avons une frontière ouverte et je ne veux pas voir ce changement.»

Interrogé sur le programme This Week de RTÉ sur les taux élevés d’infection à Co Donegal, M. Donnelly a déclaré que les taux diminuaient car les habitants du pays «faisaient ce qu’il fallait».

M. Donnelly a déclaré qu’il n’avait pas encore répondu à M. Swann, mais qu’il prévoyait de lui parler la semaine prochaine.

Au cours de la semaine dernière, l’incidence est passée de plus de 300 cas pour 100 000 personnes à 268 et continue de diminuer, a-t-il souligné.

Il y aura bientôt un excès indésirable de vaccins en raison des limitations de l’utilisation des vaccins AstraZeneca et Janssen chez les jeunes, selon le ministre.

L’excédent serait pour une courte période de temps seulement, mais c’est «quelque chose que nous ne voulons pas», a-t-il dit.

Le ministère de la Santé attend une recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation la semaine prochaine sur la question de savoir si l’utilisation des deux vaccins pourrait être étendue aux groupes d’âge plus jeunes. À l’heure actuelle, ils sont limités aux plus de 50 ans en raison d’un problème mondial avec des caillots sanguins très rares.

Tout en refusant de dire s’il était personnellement en faveur de l’abaissement du seuil d’âge, M. Donnelly a déclaré qu’il était important que les vaccins ne soient pas «laissés sur les tablettes».

À plus long terme, l’Irlande aura un problème avec les vaccins excédentaires, a-t-il souligné, car le gouvernement a conclu des accords pour acheter 18 millions de doses.

Des doses de réserve devraient être utilisées pour les injections de rappel ou données à des régions du monde où les vaccins sont moins disponibles, a-t-il suggéré.

‘Été vraiment positif’

M. Donnelly a déclaré qu’il «aimerait» voir les spectateurs assister à la finale de toute l’Irlande à Croke Park cet été, mais a ajouté qu’il n’était pas possible de faire des «déclarations définitives» à ce stade.

Le pays envisage «un été vraiment très positif» étant donné l’état stable de la maladie et l’accélération des taux de vaccination, a-t-il prédit.

Bien que l’on craigne encore que les taux de cas augmentent à nouveau, les cas et les contacts moyens sont restés stables au cours des dernières semaines, les mesures ayant été assouplies.

C’est parce que les gens «s’en tiennent aux mesures de base» telles que le port de masque et les réunions à l’extérieur et cela avait «un peu d’effet», a-t-il dit.

L’objectif de vacciner jusqu’à 450 000 personnes par semaine serait atteint en juin, a-t-il dit. La semaine dernière, 230 000 personnes ont été vaccinées, dont plus de 50 000 vendredi, jour le plus chargé à ce jour pour le déploiement.

M. Donnelly a déclaré que le programme accéléré serait dirigé par les centres de vaccination et les médecins généralistes, mais il souhaitait également voir un rôle plus important pour les pharmaciens, en particulier dans l’administration du vaccin Janssen à une dose.

Vendredi, 1 799 190 doses avaient été administrées, dont 1 305 178 premières doses et 494 012 secondes doses. À ce jour, 137 doses seulement du vaccin Janssen ont été administrées, indique le suivi des vaccins du HSE.

Pendant ce temps, le HSE exploite les centres sans rendez-vous suivants pour les tests de Covid-19 dimanche: Drumalee, Co Cavan; Dunmanway, Co Cork; Letterkenny, Co Donegal; Blanchardstown et Ballymun, Dublin; Aéroport de Galway; Tralee, Co Kerry; Newbridge, Co. Kildare; Castlebar, comté de Mayo; Clonminch, Co. Offaly; Castlerea, Co Roscommon; Nenagh, Co Tipperary; Kilcohan, Waterford; Mullingar, Co Westmeath; Wexford; et Convoi, Co Donegal.

Toute personne se présentant pour un test doit avoir une pièce d’identité avec photo et un numéro de téléphone portable.

Dans le Nord, aucun nouveau décès lié à Covid-19 n’a été signalé dimanche, le nombre total de morts depuis le début de la pandémie restant à 2147.

98 autres personnes ont été testées positives pour le virus, ce qui porte le nombre total de cas confirmés depuis le début de l’épidémie à 120 946.

Près de 1,5 million (1 460 425) vaccins ont été administrés, dont 972 597 étaient des premières doses et 487 828 d’entre eux des secondes inoculations.