Au moins 35 tués à Gaza et cinq en Israël alors que la violence s’intensifie

Les hostilités entre Israël et le Hamas se sont intensifiées mercredi, avec au moins 35 tués à Gaza et cinq en Israël dans les échanges aériens les plus intenses depuis des années.

Israël a mené des centaines de frappes aériennes à Gaza mercredi matin, alors que le groupe islamiste et d’autres militants palestiniens ont tiré plusieurs barrages de roquettes sur Tel Aviv et Beer Sheva.

Un immeuble résidentiel de plusieurs étages à Gaza s’est effondré et un autre a été gravement endommagé après avoir été frappé à plusieurs reprises par les frappes aériennes israéliennes.

Israël a déclaré que ses avions avaient ciblé et tué plusieurs chefs des services de renseignement du Hamas mercredi matin. D’autres frappes ont ciblé ce que les militaires ont qualifié de sites de lancement de roquettes, de bureaux du Hamas et de maisons de dirigeants du Hamas.

Il s’agissait de l’offensive la plus lourde entre Israël et le Hamas depuis la guerre de 2014 à Gaza et a suscité l’inquiétude de la communauté internationale quant au fait que la situation pourrait devenir incontrôlable.

L’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a tweeté: «Arrêtez le feu immédiatement. Nous évoluons vers une guerre à grande échelle. Les dirigeants de tous bords doivent assumer la responsabilité de la désescalade.

«Le coût de la guerre à Gaza est dévastateur et est payé par les gens ordinaires. L’ONU travaille avec toutes les parties pour rétablir le calme. Arrêtez la violence maintenant », a-t-il écrit.

Les habitations des Gazaouis ont tremblé et le ciel s’est éclairé à cause des attaques israéliennes, des roquettes sortantes et des missiles de défense aérienne israéliens les interceptant. Au moins 30 explosions ont été entendues en quelques minutes juste après l’aube de mercredi.

Les Israéliens ont couru chercher des abris ou se sont écrasés sur les trottoirs dans des communautés situées à plus de 70 km (45 miles) de la côte et dans le sud d’Israël au milieu des bruits d’explosions alors que des missiles intercepteurs filaient dans le ciel.

Dans la ville mixte arabo-juive de Lod, près de Tel Aviv, deux personnes ont été tuées après qu’une roquette a frappé un véhicule dans la région. Lod et d’autres villes mixtes ont été saisies par des manifestations de colère contre la violence à Gaza et les tensions à Jérusalem.

La branche armée du Hamas a déclaré avoir tiré 210 roquettes sur Beer Sheva et Tel Aviv en réponse au bombardement des bâtiments de la tour dans la ville de Gaza. L’armée israélienne affirme qu’environ un tiers des roquettes ont échoué, atterrissant à Gaza.

Pour Israël, le ciblage par les militants de Tel Aviv, sa capitale commerciale, a posé un nouveau défi dans la confrontation avec le groupe islamiste Hamas, considéré comme une organisation terroriste par Israël et les États-Unis.

La violence fait suite à des semaines de tension à Jérusalem pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan, avec des affrontements entre la police israélienne et des manifestants palestiniens dans et autour de la mosquée Al-Aqsa, sur l’enceinte vénérée par les Juifs comme le Mont du Temple et par les musulmans comme le Noble Sanctuaire.

Celles-ci se sont intensifiées ces derniers jours avant une audience – désormais reportée – dans une affaire qui pourrait se terminer par l’expulsion de familles palestiniennes des maisons de Jérusalem-Est revendiquées par les colons juifs.

La violence a également éclaté en Cisjordanie occupée, où un Palestinien de 26 ans a été tué par des tirs israéliens lors d’affrontements avec des jets de pierres dans un camp de réfugiés près de la ville d’Hébron.

‘Un prix très élevé’

Il ne semblait pas y avoir de fin imminente à la violence. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que les militants paieraient un prix «très lourd» pour les roquettes, qui ont atteint la périphérie de Jérusalem lundi lors d’un jour férié en Israël commémorant sa prise de Jérusalem-Est lors d’une guerre de 1967.

Le déclenchement des hostilités a conduit les opposants politiques de M. Netanyahu à suspendre les négociations sur la formation d’une coalition de partis de droite, de gauche et de centre-gauche pour le renverser après des élections peu concluantes le 23 mars.

Le chef de l’opposition Yair Lapid a trois semaines pour établir un gouvernement, avec une nouvelle élection – et une autre chance pour M. Netanyahu de conserver le pouvoir – probablement en cas d’échec.

La Ligue arabe, dont certains membres ont resserré les relations avec Israël au cours de l’année dernière, l’a accusée d’attaques «aveugles et irresponsables» à Gaza et s’est déclarée responsable d’une «escalade dangereuse» à Jérusalem.

Le Hamas a appelé son assaut à la roquette «l’épée de Jérusalem», cherchant à marginaliser le président palestinien Mahmoud Abbas et à se présenter comme les gardiens des Palestiniens à Jérusalem.

Le chef du groupe militant, Ismail Haniyeh, a déclaré qu’Israël avait «allumé le feu à Jérusalem et à Al-Aqsa et que les flammes s’étaient étendues à Gaza, par conséquent, il était responsable des conséquences».

Haniyeh a déclaré que le Qatar, l’Égypte et les Nations Unies avaient été en contact pour demander le calme, mais que le message du Hamas à Israël était: «S’ils veulent s’intensifier, la résistance est prête, s’ils veulent arrêter, la résistance est prête.»

La Maison Blanche a déclaré mardi qu’Israël avait le droit légitime de se défendre contre les attaques à la roquette, mais avait exercé des pressions sur Israël sur le traitement des Palestiniens, affirmant que Jérusalem devait être un lieu de coexistence.

Les États-Unis retardaient les efforts du Conseil de sécurité de l’ONU pour publier une déclaration publique sur l’escalade des tensions, car cela pourrait nuire aux efforts en coulisse pour mettre fin à la violence, selon des diplomates et une source familière avec la stratégie américaine.

Le porte-parole du Département d’État, Ned Price, a appelé au calme et à «la retenue des deux côtés», déclarant: «La perte de vies humaines, la perte de vies israéliennes, la perte de vies palestiniennes, c’est quelque chose que nous regrettons profondément.»

Il a ajouté: «Nous exhortons ce message de désescalade pour voir cette perte de vie prendre fin.»

Plumes de fumée noire

Israël a déclaré qu’il avait envoyé 80 avions pour bombarder Gaza et envoyé de l’infanterie et des blindés pour renforcer les chars déjà rassemblés à la frontière, évoquant les souvenirs de la dernière incursion terrestre israélienne à Gaza pour arrêter les attaques à la roquette en 2014.

Plus de 2 100 Gazaouis ont été tués au cours de la guerre de sept semaines qui a suivi, selon le ministère de la Santé de Gaza, ainsi que 73 Israéliens, et des milliers de maisons à Gaza ont été rasées par les forces israéliennes.

Des séquences vidéo de mardi ont montré trois panaches de fumée épaisse et noire s’élevant d’un immeuble d’habitation et de bureaux de 13 étages à Gaza alors qu’il basculait après avoir été démoli par les frappes aériennes israéliennes.

L’armée israélienne a déclaré que le bâtiment, dans le quartier de Rimal, dans la ville de Gaza, abritait «plusieurs» bureaux du Hamas, y compris des bureaux pour la recherche et le développement militaires et le renseignement militaire.

L’existence d’un bureau du Hamas, utilisé par les dirigeants politiques et les responsables des médias d’information, était largement connue au niveau local.

Les habitants du bloc et des environs avaient été avertis d’évacuer la zone avant l’attaque aérienne, selon des témoins et l’armée israélienne.

Un deuxième immeuble résidentiel et de bureaux dans le même quartier a été gravement endommagé lors des attaques israéliennes peu avant 2 heures du matin mercredi. Les résidents et les journalistes travaillant dans le bâtiment étaient déjà partis.

Mardi, les responsables du ministère de la Santé de Gaza ont estimé le nombre de morts à 32, mais une station de radio affiliée au Hamas a déclaré plus tard que trois autres personnes, dont une femme et un enfant, avaient été tuées mercredi peu avant 2 heures du matin lors d’une frappe aérienne israélienne sur un appartement au-dessus. un restaurant.

Les dirigeants politiques et militaires israéliens ont déclaré qu’ils avaient tué «des dizaines» de militants et touché des bâtiments utilisés par le Hamas.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré qu’Israël avait mené «des centaines» de frappes et que «les bâtiments continueraient de s’effondrer».

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que parmi les personnes déclarées mortes, 10 étaient des enfants et une était une femme.

Le service d’ambulance israélien Magen David Adom a déclaré qu’une femme de 50 ans avait été tuée lorsqu’une roquette a frappé un bâtiment dans la banlieue de Tel Aviv de Rishon Lezion, et que deux femmes avaient été tuées dans des frappes de roquettes sur Ashkelon. –Reuters