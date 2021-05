Kurz autrichien sous enquête par les procureurs anti-corruption

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz fait l’objet d’une enquête de la part des procureurs anti-corruption pour des allégations selon lesquelles il aurait menti à une commission parlementaire enquêtant sur le soi-disant scandale d’Ibiza et ses retombées.

Kurz a confirmé lors d’une conférence de presse mercredi que les procureurs l’avaient informé lui et son chef de cabinet Bernhard Bonelli qu’ils étaient soupçonnés d’avoir fourni de faux témoignages. Il a nié tout acte répréhensible et a critiqué la commission.

«C’est dommage… que ce soit devenu une méthode courante dans la commission pour créer une atmosphère chauffée avec des questions suggestives et parfois même des insinuations, et ensuite en même temps essayer de déformer chaque mot dans votre bouche», a déclaré Kurz.

La commission parlementaire a été créée à la suite de l’affaire d’Ibiza, qui a fait tomber la coalition de Kurz avec le parti d’extrême droite autrichien pour la liberté en 2019. Depuis, elle a cessé de se pencher sur le scandale lui-même pour enquêter sur des allégations plus larges de copinage sous ce gouvernement. (Kurz est maintenant à la tête d’une nouvelle coalition entre ses conservateurs et les Verts autrichiens.)

Entre autres questions, la commission s’est penchée sur la nomination d’un loyaliste de Kurz au poste de PDG de la société holding d’État ÖBAG. Kurz a déclaré qu’il n’avait pas été impliqué, mais la commission a obtenu des SMS suggérant le contraire, ont rapporté les médias locaux.

Le parti d’opposition libéral Neos a par la suite déposé une plainte, ce qui a incité le parquet autrichien pour l’économie et la corruption à ouvrir l’enquête.

Kurz a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal. «Je tiens à souligner que j’ai toujours passé des heures au sein du comité à essayer de répondre à toutes les questions de la manière la plus honnête possible – malgré le fait que ce sont des problèmes qui remontent à de nombreuses années et qui ne figurent pas exactement parmi mes principaux sujets. activité en tant que chef du gouvernement », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de mercredi.

L’enquête intervient alors que Kurz est de plus en plus confronté à des questions sur une pléthore de scandales politiques et à des préoccupations concernant la pression exercée sur les institutions démocratiques autrichiennes, y compris la presse, sous son mandat.

Lorsqu’on lui a demandé s’il démissionnerait s’il était reconnu coupable, Kurz a déclaré qu’il « ne peut pas imaginer cela avec la meilleure volonté du monde. » Fournir un faux témoignage à une commission parlementaire peut être puni de trois ans de prison maximum en Autriche.