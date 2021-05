Róisín Ingle: Je regarde des adolescents chasser des adolescentes à Howth Junction

Chérie Je Me Sens Rajeunir [DVD]

Barnabé Fulton, un chimiste brillant, tente de mettre au point une formule pour rajeunir. Sans succès. Jusqu'au jour où un chimpanzé s'amuse à mélanger ses fioles et vide sa mixture dans le distributeur d'eau. Barnabé goûte sans le savoir ce produit miracle et se sent redevenir adolescent. Il entreprend alors de séduire Lois, la charmante secrétaire de son patron...