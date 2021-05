Lierac Sébologie gel régulateur Correction imperfections

Inspiré de la technique esthétique du resurfacing assainissant*, ce gel apporte une solution spécifique contre les imperfections, à tous les stades de leur développement. Le gluconate de zinc astringent et le bakuchiol retinol-like séborégulateur agissent contre la luisance et les pores dilatés, l'acide salicylique à l'action kératolytique contre les boutons et les marques résiduelles. Instantanément, la peau est matifiée. La texture active gel matifiante procure un effet pore refiner immédiat. Le parfum frais et musqué, avec ses notes de pamplemousse, cèdre et muscs, délivre une sensation de bien-être et de pureté immédiate. *Le resurfacing assainissant est un traitement esthétique qui consiste à exfolier la peau pour stimuler le renouvellement cellulaire. Les pores sont désincrustés, la peau assainie et purifié.