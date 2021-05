Tous ceux qui souhaitent un rendez-vous pour le vaccin Covid-19 pourraient se voir proposer un rendez-vous d’ici la fin du mois de juin, selon Varadkar

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que tous ceux qui souhaitent un rendez-vous pour le vaccin Covid-19 pourraient se voir proposer un rendez-vous d’ici la fin du mois de juin.

M. Varadkar a évoqué la perspective lors d’une réunion du parti parlementaire du Fine Gael mercredi soir, il est entendu.

Des sources ont déclaré que M. Varadkar a également déclaré aux TD et aux sénateurs qu’une annonce serait faite à la fin de ce mois sur l’avenir des aides sociales de l’État en cas de pandémie. Certains soutiens pourraient en fait être prolongés jusqu’à l’année prochaine pour des secteurs comme l’hôtellerie, le tourisme, l’aviation et les arts, a-t-il déclaré.

Il est entendu qu’il a dit aux membres que bien que rien n’ait été décidé, les aides financières ne seront pas supprimées à partir du 1er juillet ou ailleurs à cette époque.

Alors qu’un premier boom pourrait être attendu avec la réouverture de l’économie, cela pourrait s’effondrer et le gouvernement ne veut pas retirer son soutien tant que l’économie est toujours en train de se redresser et que de nombreuses personnes ne sont toujours pas de retour au travail, a-t-il déclaré.

Plusieurs sources ont également déclaré que le Tánaiste a effectivement exclu toute augmentation de l’impôt sur le revenu au cours des prochaines années après que le FMI a déclaré qu’une augmentation progressive des recettes fiscales devrait être envisagée après l’année prochaine, une fois que la reprise de Covid-19 s’est installée.

Alors que les taxes sur le carbone augmenteraient et que la taxe foncière locale serait révisée, il a dit au parti parlementaire que le gouvernement ne devrait pas «céder» à des augmentations des impôts sur le revenu.

Il y a également eu une conversation sur la crise du logement, une question qui revient sur le devant de la scène politique.

Des sources à la réunion ont déclaré que M. Varadkar avait fait référence ces derniers jours à un «récit» où Fianna Fáil et Fine Gael se blâmaient mutuellement pour des problèmes de logement, et il a déclaré: «Je ne pense pas que nous devrions être dans un tel espace.»

Il aurait dit à la réunion que le sans-abrisme familial était en baisse de 40 pour cent par rapport au sommet, mais que de nombreuses personnes n’étaient pas au courant de cela. Des sources ont toutefois déclaré que M. Varadkar a déclaré que suffisamment de choses ne se faisaient pas et qu’en termes d’accession à la propriété, le problème s’aggrave.

Il aurait décrit cela comme une «rupture du contrat social», ont déclaré des sources, affirmant qu’il n’est pas surprenant que des partis comme le Fine Gael ne s’en tirent pas aussi bien dans les sondages étant donné ce fait.

M. Varadkar a également fait référence à un article satirique de «Waterford Whispers» qui se moquait du Fine Gael et du Fianna Fáil pour «n’avoir découvert qu’une crise du logement la semaine dernière». « Il a dit qu’il ne voulait pas que ce soit quelque chose que les gens perçoivent comme étant vrai », a déclaré une source lors de la réunion.

La réunion a également entendu de nouveaux commentaires sur la controverse croissante concernant le développement d’une fromagerie de 140 millions d’euros.

Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’An Taisce ne devrait pas faire appel d’une décision de la Haute Cour soutenant le développement de l’usine, ce qui a incité les membres du Parti vert à se prononcer en faveur de l’organisation du patrimoine.

La récente décision de la Haute Cour en faveur de l’usine de Belview dans le sud de Co Kilkenny devrait permettre à la joint-venture entre Glanbia et les fromagers néerlandais Royal A-Ware de se poursuivre. Cependant, An Taisce, qui a fait plusieurs objections environnementales au plan, devrait faire appel.

Lors de la réunion du parti parlementaire du Fine Gael, le ministre d’État Patrick O’Donovan a déclaré que les représentants du public avaient le droit d’exprimer leurs points de vue et a déclaré que ce n’était rien comparé à une coalition TD qui porte son propre gouvernement devant la Haute Cour. Des sources ont déclaré qu’il faisait référence au cas du parti vert TD Patrick Costello sur l’accord commercial Ceta.

M. Varadkar a déclaré que le parti était «entièrement derrière» les projets dans le sud-est.

Le sénateur Tim Lombard a déclaré qu’il était important que le Fine Gael «se prononce en avant» sur la question et a déclaré que le parti devait être fort sur la question.