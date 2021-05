Finance Ireland est le premier à proposer des prêts hypothécaires à taux fixe de 20 ans

Le prêteur non bancaire Finance Ireland lance une gamme de prêts hypothécaires à long terme à taux fixe pour les propriétaires de maison en Irlande, avec des options jusqu’à 20 ans disponibles.

La société, qui est entrée sur le marché des prêts hypothécaires résidentiels en 2018, proposera également des prêts hypothécaires à taux fixe de 10 et 15 ans, avec des taux allant de 2,40% à 2,99%, selon la valeur du prêt et la période.

La durée maximale de 20 ans est deux fois plus longue que celle actuellement disponible pour les clients hypothécaires irlandais.

Les taux seront disponibles pour un prêt allant jusqu’à 90% sur la valeur des prêts hypothécaires, et les clients pourront transférer leurs prêts hypothécaires vers de nouvelles propriétés pendant la durée sans encourir de pénalités, a déclaré Finance Ireland.

Le taux fixe peut également être diminué à mesure que le prêt est remboursé par rapport à la valeur de la propriété, et les clients pourront payer en trop jusqu’à 10 pour cent du solde hypothécaire impayé sous forme de somme forfaitaire chaque année de la durée fixe, si leur situation financière les circonstances le permettent.

«Je suis impliqué dans le marché hypothécaire irlandais depuis plus de 30 ans et je pense que c’est l’une des innovations les plus importantes apportées ici à cette époque», a déclaré le directeur général Billy Kane. «Nous travaillons à l’introduction de taux fixes plus longs depuis un certain temps maintenant afin de permettre aux clients de bénéficier des taux d’intérêt historiquement bas maintenant disponibles.»

Finance Ireland est entré sur le marché des prêts immobiliers à la fin de 2018 après avoir acheté le portefeuille de prêts immobiliers et la plateforme de prêts hypothécaires de Pepper Money de 200 millions d’euros, le gestionnaire d’actifs britannique M&G Investments fournissant le financement.

L’Ireland Strategic Investment Fund (ISIF) de l’État et le géant américain de l’investissement Pimco détiennent chacun 31% des parts de la société.

La société a été fondée et est dirigée par M. Kane, ancien PDG d’Irish Permanent.

Il a été contraint d’abandonner son projet d’offre publique initiale de plus de 100 millions d’euros en mai 2020 alors que la propagation rapide de Covid-19 à l’échelle mondiale a plongé les marchés boursiers dans la tourmente. M. Kane a déclaré le mois dernier qu’il envisagerait de flotter sur le marché boursier au plus tôt au second semestre de l’année prochaine, selon le directeur général Billy Kane.