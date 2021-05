Kitchen Chef Professional Four 30 L multifonction KCP-FOUR30 Kitchen Chef Professional

Préparez toutes vos envies au four avec ce four multifonction 30L KCP-FOUR30. Le four possède différentes fonctions telles que la convection par chaleur tournante, rôtissoire, grill et panier métallique vous permettant de cuire des frites, nuggets, ailerons de poulet… Le four est équipé d'une minuterie allant jusqu'à 120 minutes. Pratique le four possède un éclairage intérieur, pour veiller vos plats. Vous pourrez monter facilement en température avec son thermostat réglable jusqu'à 230 °C. L'appareil propose 5 positions de cuisson. Fourni avec lèchefrites, grille, tournebroche et panier métallique.