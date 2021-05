Ma fille de cinq ans est jalouse de ma relation avec mon mari

Ma Chambre d'Enfant Lit enfant empilable avec sommier et matelas Happy Brut à peindre 90x190 cm

Un lit enfant gain de place incluant un sommier et un matelasGrâce à son style épuré et ses lignes sobres, ce lit enfant empilable Happy plaît autant aux parents qu’aux enfants. Il s’adapte à toutes les chambres et convient tant aux filles qu’aux garçons. Ce modèle est l’idéal pour passer du lit de bébé au lit de grand. Ce lit bas, pour un couchage, procure à votre petit prince des nuits en toute sérénité. Les petits-enfants passent d’agréables vacances chez les grands-parents grâce aux lits empilables ! Ils auront chacun le leur, avec, en prime, leurs couleurs préférées. Et pensez à la joie de vos enfants quand ils feront des soirées pyjamas avec leurs amis, au moyen de ce pack de lits empilables. Lit ras du sol ludiqueCe genre de lit, posé au ras du sol, favorise rapidement l’autonomie de votre bout d’chou,qui peut facilement entrer et sortir de son couchage. Pratique et durable, le sommier à lattes en bois massif et le matelas sont inclus. Lors du montage, il suffit de fixer le sommier sur les tasseaux du lit. Le matelas, constitué de microfibres et d’un tissu 3D, est également fourni. Ces matières garantissent une bonne circulation de l’air et procurent un confort maximal à votre enfant durant son sommeil. Son épaisseur de 15 cm vous permet, bien entendu, d’empiler facilement les lits les uns sur les autres, au moment du rangement.Un lit enfant empilable avec de nombreuses options et aux couleurs vitaminéesCe lit enfant empilable offre une large palette de coloris et de nombreuses options. Grâce à ses dimensions et à sa forme, il est particulièrement adapté pour les petits espaces et les petites chambres d'enfant. Il convient parfaitement aux familles nombreuses ou recomposées. Chaque membre de la famille bénéficie constamment de son propre lit.Occasionnellement, vous pouvez les utiliser comme des canapés en les empilant deux par deux, par exemple.Pour les ranger, il suffit de les superposer. Leur stabilité est bien assurée, puisqu’ils s’encastrent et s’ajustent correctement les uns sur les autres. Le gain de place ainsi obtenu est considérable. Et une fois les lits empilés, la chambre de votre enfant se transforme en un dortoir superbement coloré.Un lit enfant empilable en bois massif Ce lit enfant empilable est fabriqué avec du pin massif provenant de forêts gérées durablement. Il est recouvert d’un vernis cellulosique, confectionné à base de solvants certifiés conformes. Profitez donc sans modération du charme de ce bois et de sa robustesse notoire. Un lit enfant fabriqué en FranceCe produit est 100% français. Il est manufacturé dans notre usine située, au cœur de la Charente-Maritime, près de Rochefort.Nos lits empilables sont prévus pour recevoir le couchage d'enfants, d'adolescents, mais aussi d'adultes. Ils peuvent supporter un poids de 90 kg maximum. Un simple passage de chiffon suffit pour le nettoyer.Envoi gratuit d’échantillons de couleurs.Mobilier à monter soi même Le lit enfant empilable avec sommier et matelas - Happy est...