Boris Johnson mise sur la prudence britannique face à la levée des restrictions

LONDRES – Boris Johnson mise sur la prudence britannique alors qu’il poursuit le plus grand pas de l’Angleterre vers la libération des restrictions COVID-19, malgré les craintes que la variante indienne de la maladie à transmission rapide ne s’installe.

Six personnes ou deux ménages seront autorisés à se réunir à l’intérieur à partir de lundi, et ceux qui mangent et boivent dans les pubs et les restaurants en Angleterre ne seront plus à la merci de la météo britannique imprévisible, l’hospitalité intérieure étant autorisée à rouvrir.

Mais dans des commentaires publiés par le n ° 10 Downing Street avant l’assouplissement des restrictions, le Premier ministre britannique a averti le public de « franchir cette prochaine étape avec une forte dose de prudence ».

«J’exhorte tout le monde à faire preuve de prudence et à assumer la responsabilité lors de la jouissance de nouvelles libertés aujourd’hui afin de garder le virus à distance», a-t-il ajouté.

Arrivée d’Inde

Dimanche, le secrétaire à la Santé de Johnson, Matt Hancock, s’est déchaîné pour marteler les risques potentiels que la nouvelle variante COVID, découverte pour la première fois en Inde, pourrait poser.

Un peu plus de 1300 cas ont été identifiés jusqu’à présent, et Hancock a déclaré qu’elle devenait la souche dominante dans certaines régions du pays, y compris Bolton et Blackburn. Il y a également un plus petit nombre de cas dans d’autres régions du pays.

Le virus pourrait «se propager comme une traînée de poudre» parmi les groupes non vaccinés, a-t-il averti. « Si cela devient incontrôlable, nous aurons un très, très grand nombre de cas », a-t-il dit. Même avec la protection « élevée » du vaccin, ce n’était « pas absolu » et un très grand nombre de cas auraient une «réaction aux hospitalisations» due à la maladie, a-t-il ajouté.

Les ministres ont été soutenus par les «très premières données» des laboratoires de l’Université d’Oxford qui suggèrent que les vaccins britanniques fonctionnent contre la nouvelle version de la maladie. Mais avec le gouvernement britannique n’atteignant que son objectif de donner un premier vaccin aux deux tiers de la population la semaine dernière, le déploiement ne va peut-être pas assez vite pour éviter une vague d’hospitalisations.

« Nous sommes dans une course entre le programme de vaccination et le virus et cette nouvelle variante a donné au virus quelques jambes supplémentaires dans cette course », a averti Hancock.

Les personnes de plus de 35 ans pourront réserver leur vaccin COVID-19 cette semaine, et des deuxièmes doses pour les plus vulnérables sont proposées pour offrir une protection maximale aux plus vulnérables.

Inverser, inverser

Pour l’instant, les ministres vont de l’avant avec des plans visant à alléger les restrictions.

Johnson est sous la pression de ses propres députés d’arrière-ban pour ne pas dévier de sa trajectoire. L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a averti les ministres au cours du week-end de «tenir leurs nerfs», affirmant qu’une approche «stop-go, stop-go» nous entraînerait dans l’hiver avec un désastre économique.

« Nous devons être prudents, mais nous sommes tellement nerveux que nous risquons de nous effrayer dans un coin », a-t-il déclaré.

Johnson a cependant déjà évoqué la possibilité de retarder l’assouplissement final des restrictions prévu par l’Angleterre en juin. Hancock n’a pas non plus exclu un renversement de l’assouplissement de certaines restrictions lorsqu’il a été interrogé sur la perspective dimanche.

«J’espère beaucoup que non et notre objectif demeure, notre stratégie reste d’adopter une approche prudente et irréversible pour nous assurer que nous examinons toujours les données tout au long et, surtout, d’utiliser le vaccin pour nous sortir de cette pandémie. , » il a dit.

En attendant, l’espoir dans les cercles ministériels est que les Britanniques éviteront d’aller trop loin lundi et garderont les contacts intérieurs au minimum.

« L’extérieur est plus sûr que l’intérieur, donc même si vous pouvez à partir de demain vous retrouver à l’intérieur, il est toujours préférable de se retrouver à l’extérieur », a déclaré Hancock.

