Le pandémonium des panthères polarise la Slovénie avant la présidence de l’UE

Une mystérieuse panthère provoque une agitation alors que la Slovénie se prépare à prendre la présidence tournante de l’UE.

Le problème a éclaté à cause des informations selon lesquelles le gouvernement du Premier ministre Janez Janša prévoit de donner des boutons de manchette représentant une panthère en cadeau aux hauts fonctionnaires européens pendant sa présidence du Conseil de l’UE.

Janša, populiste de droite qui polarise l’opinion intérieure, voit la panthère comme un symbole de la Slovénie. Il aime tellement les panthères qu’il a écrit un roman en 203 av.J.-C. intitulé «La panthère blanche».

Mais il y a un problème.

Les historiens disent que la «panthère carantanienne» promue par Janša est fausse – un symbole que certains ont commencé à attribuer à la petite nation du sud-est de l’Europe dans les années 1980 dans le but de créer un passé glorieux.

De plus, la panthère a été adoptée par des groupes d’extrême droite en Slovénie – et certains Slovènes l’associent désormais à l’idéologie nationaliste d’extrême droite.

«Au 7ème siècle, une unité politique, appelée Carantania dans les sources contemporaines, a émergé comme la première principauté slave de la région élargie des Alpes orientales / Nord Adriatique», a déclaré Miha Kosi, historienne et chercheuse senior à l’Académie slovène des sciences. et les arts.

« Il n’a jamais inclus la zone de la Slovénie actuelle, seulement un tout petit peu dans le nord-est », a-t-il déclaré.

Mais l’idée de Carantania en tant que précurseur de l’État slovène d’aujourd’hui a un attrait romantique pour certains. Un «Slovène enthousiaste» a inventé un blason pour les Carantaniens il y a à peine quatre décennies, selon Kosi.

« Il l’a même esquissé à lui seul – et c’est l’animal controversé dont nous parlons aujourd’hui », a déclaré l’historien, notant que les armoiries n’étaient même pas utilisées en Europe lorsque Carantania existait.

Même les adversaires de la panthère acceptent que l’animal ait été utilisé comme symbole au cours des siècles suivants dans certaines parties de la région et reconnaissent qu’il est déjà utilisé par le quartier général de l’armée slovène – bien que généralement pas sur les uniformes.

Mais la perspective de boutons de manchette sur le thème de la panthère pour les gros bonnets européens pendant la présidence du Conseil, qui commence le 1er juillet, a incité plusieurs historiens slovènes à s’exprimer.

La plupart des Slovènes «ne s’identifient pas à ce symbole et le trouvent grotesque, amusant et inacceptable», a déclaré Kosi.

«Avec lui, le gouvernement et les associations nationalistes de droite essaient seulement de promouvoir un vieux« passé glorieux »fictif de la nation, qui sous cette bannière n’a jamais existé», a-t-il ajouté.

Peter Štih, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Ljubljana et président de l’Académie slovène des sciences et des arts, a qualifié la panthère de «mythe historique slovène moderne et rien de plus».

«En tant qu’historien, je regrette qu’il soit utilisé à des fins officielles», a-t-il déclaré dans un e-mail.

Les politiciens de l’opposition ont également sauté sur le plan de la panthère.

«La Slovénie possède de nombreux symboles qui unissent notre nation, gravés dans notre héritage et dans notre identité – la montagne du Triglav, la feuille de tilleul, les couleurs de notre drapeau – qui embrassent les valeurs européennes de fraternité, de liberté et de droits de l’homme», eurodéputée Tanja Fajon , a déclaré le leader des sociaux-démocrates slovènes dans un e-mail.

« Malheureusement [the] Le gouvernement slovène tente à nouveau de réinventer nos symboles nationaux à l’extrême droite de l’héraldique historique mystique. La panthère noire est une invention assez récente qui a été… un symbole adopté par les nationalistes extrémistes, les fanatiques de Janša, les gardes anti-immigrés et paramilitaires et les néo-nazis.

Mais Janša a défendu le symbole et a accusé les critiques d’avoir réagi de manière excessive, soulignant que la panthère avait joué un rôle lors du précédent passage du pays à la tête du Conseil, alors qu’il était également Premier ministre. «La panthère carantanienne était déjà sur les broches de la présidence slovène de l’UE en 2008», at-il tweeté. Des photos des événements de la présidence de 2008 montrent que certains dirigeants européens portaient à l’époque des épinglettes sur le thème des panthères.

En autre tweeter, le Premier ministre – qui a vivement critiqué certains journalistes et médias – a publié une vidéo d’une panthère noire et tagué une chaîne de télévision indépendante.

La mission diplomatique de la Slovénie auprès de l’UE a refusé de confirmer si le pays prévoyait de distribuer des boutons de manchette sur le thème de la panthère dans le cadre de sa présidence.

« Les procédures de passation des marchés concernant les cadeaux de la présidence slovène du Conseil sont toujours en cours », a déclaré un porte-parole. «Les cadeaux sélectionnés seront présentés au public début juin.»