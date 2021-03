13 autres décès liés au coronavirus et 604 cas confirmés ont été signalés dans l’État.

Au total, 4 666 personnes sont mortes du Covid-19 dans la République depuis le début de la pandémie.

Le Centre de surveillance de la protection de la santé (HPSC) a signalé que l’âge médian des personnes décédées était de 77 ans, avec une tranche d’âge de 51 à 93 ans.

Douze des décès signalés dimanche sont survenus en mars alors que la date du 13 était «sous enquête».

Parmi les cas signalés dimanche, 224 étaient à Dublin, 45 à Donegal, 36 à Kildare, 34 à Limerick, 26 à Tipperary et les 239 cas restants étaient répartis dans 20 autres comtés.

Un total de 322 personnes étaient traitées à l’hôpital pour le virus dimanche matin, 18 de plus qu’à la même heure samedi. Cela se compare aux 366 personnes qui ont été hospitalisées avec Covid-19 dimanche dernier, le 21 mars.

Soixante-six d’entre eux étaient en soins intensifs. Cela se compare aux 366 personnes recevant un traitement hospitalier pour Covid-19 dimanche dernier, 21 mars.

Il y a actuellement 66 personnes en soins intensifs atteintes du virus, contre 80 dimanche dernier.

Offaly continue d’avoir le taux d’incidence sur 14 jours le plus élevé du pays avec 443,8 pour 100 000 personnes, suivi du Donegal avec 283,9 et de Dublin avec 246,9. Le taux d’incidence national moyen sur 14 jours est de 164,5 pour 100 000 habitants.

Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que «la marge de manœuvre est très étroite» pour lever les restrictions de Covid-19 le mois prochain.

Il a déclaré que le gouvernement adopterait une approche «prudente» pour assouplir les mesures de verrouillage à partir du 5 avril.

Le gouvernement devrait faire une annonce sur ses plans pour les restrictions à la suite d’une réunion du Cabinet mardi.

«Nous examinerons les restrictions de 5 km, les activités de plein air et terminerons le retour complet à l’école après Pâques.»

M. Coveney a également déclaré « nous aimerions voir un certain niveau d’ouverture de l’industrie de la construction » en raison de la pression sur le logement, mais il a déclaré que « la première priorité doit être la santé publique et éviter une nouvelle vague de virus ».

«L’approche du gouvernement sera prudente. Nous ne voulons pas que les restrictions soient assouplies et que nous devions ensuite les réintroduire. »

S’exprimant sur l’émission This Week de la radio RTÉ, il a déclaré: «Nous essayons de nous assurer que nous n’autorisons pas une quatrième vague de virus d’ici le moment où la grande majorité des personnes qui souhaitent se faire vacciner le seront», ce qui, selon lui, était attendu au milieu. -Juillet.

Le ministre a déclaré que l’équipe nationale d’urgence en matière de santé publique ferait rapport au gouvernement lundi et que le sous-comité du Cabinet se réunirait à 18 heures lundi et ferait des recommandations à l’ensemble du cabinet mardi matin.

La ministre des Sports, Catherine Martin, a déclaré à The Week in Politics de RTÉ que le gouvernement s’attendait à être en mesure d’étendre la limite de déplacement de 5 km, d’autoriser certaines activités sportives de plein air et de permettre aux gens de se retrouver à l’extérieur avec plus d’un autre ménage.

«Nous voulons donner aux gens des signes d’espoir, mais nous devons aussi être réalistes. Il y a de véritables préoccupations autour d’une quatrième vague », a-t-elle déclaré.

La dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a déclaré que le plan de levée des restrictions doit disposer des ressources allouées et du recrutement effectué pour garantir que les tests et le traçage sont à la hauteur. Alors que la recherche rétroactive des contacts commence dans deux jours, «nous sommes un an dans cette crise, ils n’ont toujours pas recruté le nombre cible de traceurs de contacts qu’ils se sont fixés. Ce système a vraiment eu du mal à fonctionner et à suivre le rythme et c’est franchement honteux, un an après le début d’une urgence comme celle-ci.

Moyen terme

Elle a déclaré que la seule façon de mettre en place un plan à moyen terme pour lever les restrictions est de «définir votre intention de mettre en place tous les éléments constitutifs de nos défenses.

«Il ne s’agit pas simplement d’ouvrir les choses. Il doit s’agir de garder les choses ouvertes et tant que nous ne mettrons pas en place les tests et le traçage, la quarantaine et la vaccination, vous ne pouvez pas parler en termes réels de la réouverture, mais rester ouverts. La limite de 5 km est extrêmement difficile, mais il ne peut y avoir aucune perspective de succès sans les corriger, a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, plus de 760 000 vaccins Covid-19 ont été administrés jusqu’à présent dans la République.

Les chiffres du Health Service Executive montrent que, jeudi, 548 945 premières doses et 211 223 secondes doses avaient été délivrées.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré dans l’émission This Week de la radio RTÉ que dimanche soir, près de 800000 doses de vaccin seraient émises, environ 15% de la population adulte ayant reçu leur première dose et 6% leur deuxième dose.

Ils continueront de vacciner les plus de 70 ans jusqu’en avril et mai pour «terminer ce programme».

Décrivant le calendrier de vaccination pour avril et mai, il a déclaré qu’ils commenceraient le mois prochain à vacciner 200 000 à 220 000 personnes dans la catégorie «à très haut risque» de personnes atteintes de maladies sous-jacentes et âgées de 16 à 69 ans.

Cela se poursuivra jusqu’au début de mai, date à laquelle la vaccination du groupe «à haut risque» de ce groupe d’âge commencera. «Parallèlement à cela, en avril et en mai, nous vaccinerons les personnes entre 65 et 69 ans».

Il a déclaré que «à mesure que nous entrons en mai et juin, nous atteignons ensuite les populations plus larges grâce à la vaccination dans nos cliniques de généralistes, nos hôpitaux et nos centres de vaccination». Il a déclaré qu’ils avaient actuellement 14 centres de vaccination en place, mais qu’ils en disposeraient de 30 jusqu’en avril.