Plus grands Prestataires de services de Télécommunications en Europe ?

Il existe de nombreux grands prestataires de services en Europe qui offrent un large éventail de services aux entreprises et aux consommateurs.

Les services de Prestataires en Télécommunications en Europe ?

Les fournisseurs de services de télécommunications en Europe offrent une variété de services, notamment des services vocaux, de données et Internet. Ils fournissent également d’autres services à valeur ajoutée tels que la vidéoconférence et la VoIP (voix sur IP).

En outre, ils offrent des services d’assistance à la clientèle et de maintenance. Certaines des principales entreprises de ce secteur sont Deutsche Telekom, France Telecom, Telefonica et Vodafone.

Parmi les plus grands fournisseurs de services en Télécommunications en Europe, on peut citer :

Telefonica : Telefonica est l’une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde. Elle offre une large gamme de services fixes, mobiles et à large bande aux entreprises et aux consommateurs en Europe .

BT : BT est l’un des principaux fournisseurs de services fixes, mobiles et à large bande au Royaume-Uni. Il offre également une large gamme de services aux entreprises et aux gouvernements.

Deutsche Telekom : Deutsche Telekom est l’une des plus grandes entreprises de télécommunications en Europe. Elle offre une large gamme de services fixes, mobiles et à large bande aux entreprises et aux gouvernements.

Orange : Orange est l’une des principales entreprises de télécommunications en Europe. Elle offre une large gamme de services fixes, mobiles et à large bande aux entreprises et aux consommateurs.

Vodafone : Vodafone est l’une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde. Elle offre une large gamme de services fixes, mobiles et à large bande aux entreprises et aux particuliers en Europe.

Eir : Eir est l’un des principaux fournisseurs de services fixes, mobiles et à large bande en Irlande. Il offre également une large gamme de services aux entreprises et au gouvernement.

Virgin Media : Virgin Media est l’un des principaux fournisseurs de services fixes, mobiles et à large bande au Royaume-Uni. Il offre également une large gamme de des services aux entreprises.

Sky : Sky est l’un des principaux fournisseurs de services fixes, mobiles et à large bande au Royaume-Uni. Elle offre également un large éventail de services aux entreprises et au gouvernement.

TalkTalk : TalkTalk est l’un des principaux fournisseurs de services fixes, mobiles et à large bande au Royaume-Uni. Il offre également une large gamme de services aux entreprises et au gouvernement.

BT Ireland : BT Ireland est l’un des principaux fournisseurs de services fixes, mobiles et à large bande en Irlande. Il offre également une large gamme de services aux entreprises et le gouvernement.

3 Ireland : 3 Ireland est l’une des principales entreprises de télécommunications en Europe. Elle offre une large gamme de services fixes, mobiles et à large bande aux entreprises et aux consommateurs en Irlande.

O2 : O2 est l’un des principaux fournisseurs de services fixes, mobiles et à large bande au Royaume-Uni. Il offre également une large gamme de des services aux entreprises et au gouvernement.

Tesco Mobile : Tesco Mobile est l’un des principaux fournisseurs de services mobiles au Royaume-Uni. Il propose aux consommateurs une large gamme de forfaits mensuels, de forfaits à la carte et de forfaits SIM uniquement.

EE : EE est le plus grand opérateur de réseau mobile au Royaume-Uni. Il propose aux entreprises et aux particuliers une large gamme de forfaits mensuels, de forfaits à la carte, de forfaits SIM uniquement et d’offres haut débit.

Giffgaff : Giffgaff est un opérateur de réseau mobile virtuel qui opère sur le réseau O2 au Royaume-Uni. Il offre une large gamme de forfaits mensuels, de forfaits à la carte et de forfaits SIM uniquement aux consommateurs.

LycaMobile : LycaMobile est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de services de téléphonie mobile. Elle propose une large gamme de forfaits mensuels, de forfaits à l’utilisation et de forfaits SIM uniquement aux entreprises et aux particuliers.

iD Mobile : iD Mobile est un opérateur de réseau virtuel mobile opérant sur le réseau Three au Royaume-Uni. Il propose une large gamme de forfaits mensuels, de forfaits à la carte et de forfaits SIM uniquement aux particuliers.

Truphone : Truphone est un opérateur de réseau virtuel mobile mondial. Il propose une large gamme de forfaits mensuels, de forfaits à la carte et de forfaits SIM uniquement aux entreprises et aux particuliers.

Lebara : Lebara est l’un des plus grands opérateurs de réseaux virtuels mobiles au monde. Il offre une large gamme de forfaits mensuels, de forfaits à l’utilisation et de forfaits SIM uniquement aux entreprises et aux particuliers.

Asda Mobile : Asda Mobile est un opérateur de réseau virtuel mobile opérant sur le réseau EE au Royaume-Uni. Il propose une large gamme de forfaits mensuels, de forfaits à la carte et de forfaits SIM uniquement aux particuliers.

Il existe de nombreuses autres sociétés de télécommunications qui offrent des services aux entreprises et aux consommateurs en Europe. Il s’agit notamment de : Deutsche Telekom, Telefonica, KPN, Cable & Wireless Communications, Telenor et Swisscom.