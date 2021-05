Stockage d’un mois du vaccin Pfizer dans des réfrigérateurs avec le soutien du régulateur européen

Teleflex Chambre d'Inhalation Optichamber avec Masque Bébé (12-18 mois)

Les valves inspiratoires et expiratoires s'ouvrent librement même dans le cas d'une pression et de flux pédiatriques faibles. La valve expiratoire très visible aide à mesurer la respiration et l'apnée. L'embout buccal à gradins de conception unique facilite le transfert du masque pédiatrique à l'embout buccal et permet un raccordement à un connecteur de 22 mm. L'embout buccal et l'adaptateur se démontent pour permettre un nettoyage facile. La chambre antistatique transparente administre un traitement par aérosol de façon uniforme et est prête à l'emploi dès qu'elle est sortie de son emballage. L'adaptateur tient solidement en place l'aérosol doseur sous pression. Un dispositif à sifflet intégré à volume élevé facilite l'apprentissage de la technique respiratoire appropriée par le patient. Une valve antireflux se ferme à l'expiration et est suffisamment sensible pour se déclencher même avec des débits pédiatriques faibles